Умєров звітує про збільшення показників мобілізації втричі

Упродовж останнього року показники мобілізації в Україні зросли втричі, відзвітував міністр оборони Умєров. Він також анонсував реформу ТЦК і СП.

Міністр оборони України Рустем Умєров запевнив, що за останній рік в Україні зросли показники мобілізації. Про це урядовець написав у колонці для видання Forbes Ukraine , опублікованій в понеділок, 23 вересня. У матеріалі Умєров наводив підсумки першого року свого перебування на посаді міністра.

"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок - реформа ТЦК (територіальних центрів комплектування. - Ред.). Над цим також працюємо", - написав Умєров.

Зростання фінансування українського ВПК

Також міністр запевнив, що за останній рік українське виробництво зброї й боєприпасів було профінансувано на 4 мільярди доларів. "Сьогодні кожен другий боєприпас на фронті - українського виробництва. Якщо у 2023 році українська частка боєприпасів становила 18 відсотків, то у 2024 році зросла до 41 відсотка", - констатував керівник оборонного відомства.

На тлі цього урядовець зазначив, що за рік вдалося "в декілька разів" збільшити далекобійні спроможності української армії. "У 2024 році тільки міноборони законтрактувало дронів на понад 21 млрд грн та боєприпасів до них ще на 9 млрд грн. А спільно з ДССЗЗІ (Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. - Ред.) ми закупили нашому війську понад мільйон дронів", - деталізував посадовець.

Крім того, за словами Умєрова, саме Україні вдалося першою у світі упішно застосувати на полі бою технологію "рою дронів".

Обіцяно подальшу цифровізацію армії

Умєров вказав зокрема на намір і надалі просуватися на шляху до цифровізації армії. Приміром, він згадав, що міноборони запустило такі електронні додатки для військовозобов'язаних і військових як "Резерв+" і "Армія+".

На сьогодні лише у додатку "Резерв+" майже 3,5 мільйона українців отримали електронний військово-обліковий документ, зазначив міністр. Щодо додатка "Армія+", то ним уже користуються 230 тисяч військових, котрі можуть отримати там цілу низку електронних послуг - від подання рапортів до цифровізації даних щодо здоровʼя. Крім того, очікується ще запуск системи "Ветеран+", пообіцяв Умєров.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 вересня 2023 року призначила Рустема Умєрова на посаду міністра оборони.