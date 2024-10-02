В Україні з'являться повістки з QR-кодом

Міноборони вже тестує функціональність та готується запровадити повістки з QR-кодом. Цей код можна буде сканувати через застосунок "Резерв+".

Міністерство оборони України планує найближчим часом запровадити новий формат повісток, що міститимуть QR-код.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко ІТ-виданню DOU в середу, 2 жовтня.

Що дасть QR-код на повістках?

QR-код дозволить сканувати повістки за допомогою застосунку "Резерв+". Так можна буде перевірити чинність документа, а також отримати низку інших даних.

Зокрема, можна буде дізнатись інформацію про дату та номер документа, особу, яка підписала повістку, територіальний центр комплектування (ТЦК), який її видав, призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, призов) та інші деталі.

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