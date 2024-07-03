МОУ: У "Резерв+" внесли дані понад два мільйони осіб

Понад два мільйони військовозобов'язаних українців оновили свої дані через "Резерв+" з 18 травня, полічили в міноборони.

Міністерство оборони України повідомило, що станом на середу, 3 липня, загалом два мільйони військовозобов'язаних українців змогли скористатися застосунком "Резерв+" для оновлення своїх даних.

"З 18 травня, коли розпочав роботу застосунок Резерв+, його послугами для оновлення персональних даних та оформлення військово-облікових документів скористалися вже 2 мільйони громадян", - йдеться у повідомленні.

За словами заступниці міністра оборони України Катерини Черногоренко, якщо б два мільйони пішли одночасно оновлювати дані у всі ТЦК в Україні, то це б зайняло понад 235 днів. Зазначається, що оновлення даних через застосунок "Резерв+" є найбільш популярним. На другому місці - центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), на третьому - територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Нагадаємо, міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" 18 травня - у день набуття чинностінового закону про мобілізацію, який зобов'язує, зокрема, оновити військово-облікові дані. У міноборони наголошували, що застосунок дає можливість оперативного оновлення даних і доступу до інформації в реєстрі "Оберіг".