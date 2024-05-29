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З розшуку в "Резерв+" зняли 710 тисяч українців - міноборони

Олександр Куницький
29 травня 2024 р.

У міноборони України заявили, що статус "в розшуку" безпідставно відображався в застосунку "Резерв+" у 710 000 громадян.

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Тренування українських військових
Вишкіл українських військових (ілюстративне фото)Фото: Kirsty Wigglesworth/AP Photo/picture alliance

Застосунок "Резерв+" допоміг зняти з безпідставного "розшуку" в єдиному електронному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" понад 700 тисяч українців, повідомила у середу, 29 травня, заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

"710 тисяч громадян знято з безпідставного "розшуку"! Застосунок Резерв+ допоміг вирішити цю проблему. Радимо авторизуватись у застосунку повторно, щоб побачити свій оновлений статус", - написала вона у Facebook.

Черногоренко нагадала, що статус "у розшуку" людина могла отримати, якщо порушувала правила військового обліку - наприклад, ігнорувала "повістки", а територіальний центр комплектування (ТЦК) звертався до Національній поліції. "Статус "в розшуку" безпідставно отримали багато військовослужбовців, дані яких не були оцифровані своєчасно", - зауважила посадовиця. 

За її словами, якщо людину зняли з "розшуку", до ТЦК звертатись не потрібно. "На жаль, в державних реєстрах дійсно багато помилок внаслідок людського фактору. А без "Резерв+" виправити їх було б майже неможливо", - заявила вона.

Дані в "Резерв+" оновили понад мільйон українців

Міноборони запустило мобільний застосунок "Резерв+" 18 травня - у день набуття чинності нового закону про мобілізацію, який зобов'язує зокрема оновити свої військово-облікові дані.

У міноборони наголошували, що додаток дає можливість оперативного оновлення даних і доступу до інформації в реєстрі "Оберіг".

Нині свої дані через "Резерв+" оновили понад мільйон українців.

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