МОУ: У "Резерв+" внесли дані понад 14 тисяч осіб за кордоном

МОУ: У "Резерв+" внесли дані понад 14 тисяч осіб за кордоном27 травня 2024 р.
Міністерство оборони України повідомило, що станом на понеділок, 27 травня, загалом понад 14 тисяч військовозобов'язаних українців, які перебувають за кордоном і підпадають під дію закону про мобілізацію, змогли скористуватися застосунком "Резерв+" для оновлення своїх даних. Згідно з оприлюдненою інформацією, через цей мобільний додаток свої дані оновили військовозобов'язані українці у 124 країнах.
Найактивніше оновлювали свої дані українці в Польщі, Німеччині, Канаді, Чехії, США, Великобританії, Іспанії, Литві, Нідерландах та Словаччині.
"Наші громадяни за кордоном користуються застосунком для уточнення даних, що є важливим вчинком для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для всіх", - зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
А загалом уже понад 1,1 мільйона військовозобов'язаних оновили дані через "Резерв+", майже 55 тисяч через центри надання адміністративних послуг (ЦНАПах) і близько 38 тисяч через територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП) в Україні, уточнили в оборонному відомстві.
За даними Євростату, станом на кінець 2023 року в країнах ЄС було зареєстровано понад 4,3 мільйона біженців з України, з яких повнолітні чоловіки становили близько 21 відсотка.