Шмигаль: Немає потреби мобілізовувати 500 тисяч українців

Мобілізовувати озвучену раніше кількість українців - 500 тисяч - наразі немає необхідності, оскільки у війську є резерв і розпочалася ротація військовослужбовців, які воюють на передньому краї, заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg, оприлюдненому в середу, 20 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Водночас він наголосив на потребі України у озброєнні. "Ми продовжимо боротися, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів у плані артилерійських боєприпасів, ракет великої та середньої дальності", - сказав український прем'єр.

Він також зазначив, що Київ підтримує "активний діалог" із представниками обох партій у Конгресі США щодо схвалення подальшої військової допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Шмигаль додав, що очікує позитивних новин щодо рішення "цього місяця, максимум наступного місяця".

Очільник українського уряду також зазначив, що фінансова допомога ЄС і інших партнерів України дала змогу їй "вижити в першому півріччі". У другому півріччі Київ розраховує на фінансову підтримку від США, зазначив Шмигаль.

Читайте також: Мобілізація ще 500 тисяч людей - чи впорається Україна?

Раніше британська газета Financial Times написала, що на військову службу в Україні можуть призвати до пів мільйона осіб. Як повідомили виданню в міністерстві оборони України, більша частина призовників має замінити 330 тисяч військовослужбовців, які нині знаходяться на полі бою. Решта призовників замінять загиблих і будуть використані для інших військових завдань залежно від обстановки на фронтах, випливає з публікації FT.

Читайте також:Малюська: Законопроєкт про мобілізацію засуджених внесуть у Раду наступного тижня

Загальна мобілізація триває в Україні від початку повномасштабного російського вторгнення, а наразі українські законодавці працюють над новим законопроєктом про мобілізацію . На початку лютого Верховна Рада України схвалила його у першому читанні. До другого читання було запропоновано понад чотири тисячі поправок. Зокрема, пропозиція знизити вік мобілізованих до 25 років (сьогодні 27 років. - Ред.) викликала особливе обурення політиків.