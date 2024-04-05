"Армія+": міноборони анонсувало е-застосунок для військових

Міністерство оборони України розраховує до середини літа завершити розробку електронного застосунку для військових "Армія+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю виданню АрміяInform , оприлюдненому в п'ятницю, 5 квітня.

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Які функції будуть в мобільному додатку "Армія+"

"Армія+" має стати центральним продуктом цифровізації. Сюди ж має підтягуватися медична картка, зарплата - все, що є екосистемою для військовослужбовця. В "Армія+" також хочемо додати опцію евакуюватися - просто даєш сигнал - і тебе забирають на найближчий стабілізаційний пункт, наприклад, і надають необхідну медичну допомогу", - розповіла вона.

Серед інших послуг, які мають бути передбачені в додатку, Черногоренко назвала електронний рапорт. "Це коли військовослужбовець пише рапорт не рукою, а потім його рвуть в нього перед очима. Електронний рапорт - це коли військовий у два кліки надсилає документ своєму командиру та отримує у відповідь галочку: чи прийняв до опрацювання командир цей рапорт чи ні", - зазначила посадовиця.

Також, за її словами, планується, що за допомогою застосунку можна буде автоматизувати отримання статусу учасника бойових дій (УБД). "Тепер це буде подача заявки в декілька кліків та отримання електронного документа в проєкті "Армія+". Тепер цей процес не буде тривати місяцями, а до кількох днів", - сказала Черногоренко.

Вона зауважила, що закон про електронний кабінет військовозобов'язаного, який набув чинності напередодні, розблоковує роботу над "Армією+" та надає можливість запустити цей застосунок. Планується, що на першому етапі "Армія+" буде доступна для військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) а згодом ним зможуть користуватися військові всіх складових Сил безпеки і оборони.

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Пріоритет - захист інформації про військових

Черногоренко підкреслила, що під час розробки застосунку особлива увага буде приділена питанням захисту даних, і розробники "готові пожертвувати частково строками релізу на користь безпеки"

"Зараз ми окремо будемо робити комплексну систему захисту інформації по всіх канонах, підсилимо її додатковими заходами і зможемо захистити на належному рівні цей додаток", розповіла вона.

Чиновниця також зазначила, що триває опрацювання питань щодо розгортання військових інформаційних систем у "хмарних сховищах" за кордоном, щоб захистити їх від ймовірного фізичного знищення.

Черногоренко запевнила, що "дилетантських рішень" в цьому напрямі не буде. "Можу гарантувати, як, найперше, відповідальна громадянка, що зроблю все, щоб це було абсолютно без шкоди для держави і без шкоди для наших військових", - запевнила вона.

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