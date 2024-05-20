МОУ: Українці активно реєструються у додатку "Резерв+"

Додаток "Резерв+" одразу став найпопулярнішим серед українців засобом оновлення своїх військово-облікових даних, констатують у міноборони. За останніми даними, ним вже скористалися понад 415 тисяч українців.

Дедалі більше українців активно оновлюють свої дані переважно через запущений у дію кількома днями раніше мобільний застосунок "Резерв+". Це випливає з повідомлення пресслужби міноборони України. Згідно з даними оборонного відомства, станом на 13:00 понеділка, 20 травня, цим додатком скористалися для оновлення своїх даних 415094 громадян.

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Ще понад 3,7 тисячі осіб, котрі підпадають під дію закону про мобілізацію, зробили це у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах), а майже три тисячі - через в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП), йдеться в повідомленні Telegram-каналу українського оборонного відомства.

Більш ніж 100 тисяч громадян оновили дані за годину

Раніше цього дня речник міноборони України Дмитро Лазуткін повідомив в ефірі телемарафону про те, що 300 тисяч українців - військовозобов’язаних, призовників та резервістів, - станом на полудень уже уточнили свої дані в мобільному додатку "Резерв+".

"Люди відповідально поставилися до норм закону. Ми можемо говорити, що вже зараз 300 тисяч українців - військовозобов’язаних, призовників та резервістів - уточнили свої дані в "Резерві+", в застосунку, який також називається електронним кабінетом", - заявив речник, якого цитує новинний портал міноборони "АрміяInform" .

Додаток надає можливості й для українців за кордоном

Крім того, на той час ще 620 тисяч українців уже завантажило додаток "Резерв+", уточнив Лазуткін. "І ще чимало людей стоять в черзі через те, що систему було в перший день запуску дещо перевантажено. Були технічні збої. Але наразі технічні моменти всі виправлені практично. І за кордоном вже також можна через "Резерв+" уточнити свої дані", - констатував речник МОУ.

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За його словами, саме застосунок "Резерв+" наразі є найбільш популярним серед військовозобов’язаних українців, які згідно із законом, мають протягом 60 днів оновити свої дані.

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Нагадаємо, 18 травня міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+". У МОУ наголошували, що цей застосунок надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг".

Запровадження цього застосунку анонсували ще в квітні.