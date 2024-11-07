Пріоритетними для мобілізації є безробітні - Шмигаль

В Україні за останні два місяці 98% повісток розсилали людям, які не платять податків або не мають офіційного працевлаштування, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Так уряд запроваджує підхід "воюй або працюй".

В Україні за останні два місяці 98 відсотків повісток розсилали людям, які не платять податків, а також не мають офіційного працевлаштування. Як передає "Інтерфакс-Україна", про це у четвер, 7 листопада, на Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Мобілізація, повістки, які ми розсилаємо, - станом на сьогодні 98 відсотків розісланих повісток, які формуються свідомо через реєстр "Оберіг" , надсилаються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані як люди, які працюють. Фактично сьогодні пріоритет мобілізації надається людям, які не працюють, безробітним", - сказав він.

Також Шмигаль додав, що за два останні місяці лише два відсотки повісток було розіслано людям, які офіційно працюють.

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Відстежувати сплату податків допомагають реєстри

За словами прем'єра, на сьогодні державні реєстри дають змогу відстежувати, чи платить людина податки, незалежно від того, чи це підприємець, найнятий працівник або самозайнята особа.

"Якщо людина податків не платить, це означає, що людина не зайнята, як мінімум, офіційно. Відповідно в реєстрах це видно, "Оберіг" підтягує цю інформацію, і коли повістки формуються, ми можемо бачити, що людина безробітна, і ці люди є пріоритетом для мобілізації. Дуже простий принцип, думаю, що він абсолютно зрозумілий усім", - додав він.

Також Шмигаль наголосив, що державі критично необхідно платити кошти військовослужбовцям. "Ви знаєте, що мобілізація триває. Кількість мобілізованих оголошували 250 тисяч - це плюсом до тієї кількості Збройних сил, з якою ми пройшли ці 2,5 роки. Цим людям необхідно платити заробітну плату і забезпечувати відповідно", - наголосив він.

Нагадаємо, що за перші десять місяців 2024 року в Україні зафіксовано понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку, що вдвічі більше, ніж за весь 2023 рік.