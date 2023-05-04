"Щоб несоромно після війни": як чоловік без ніг ремонтує БМП

Ніколас Конноллі

02.08.2024 2 серпня 2024 р.

Віктор Бас ремонтує військову техніку незважаючи на те, що не має обох ніг. Чоловік каже, що не має обмежень для роботи. Водночас в Україні працюють лише 15 відсотків людей з інвалідністю. Чому важливо їх працевлаштовувати?