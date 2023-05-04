"Щоб несоромно після війни": як чоловік без ніг ремонтує БМП

СуспільствоУкраїна"Щоб несоромно після війни": як чоловік без ніг ремонтує БМПTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоУкраїнаНіколас Конноллі02.08.20242 серпня 2024 р.Віктор Бас ремонтує військову техніку незважаючи на те, що не має обох ніг. Чоловік каже, що не має обмежень для роботи. Водночас в Україні працюють лише 15 відсотків людей з інвалідністю. Чому важливо їх працевлаштовувати? https://p.dw.com/p/4iv9kРеклама