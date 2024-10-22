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ЗлочинністьУкраїна

Корупція у МСЕК: Скасовано 4 тис. висновків про інвалідність

Валерій Сааков
22 жовтня 2024 р.

За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тисячі висновків про інвалідність, повідомив голова СБУ Малюк після засідання РНБО.

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Голова СБУ Василь Малюк
Голова СБУ Василь Малюк (архівне фото) обіцяє і надалі боротися з хабарництвом у МСЕКФото: Ukrainian Presidential Press Off/Planet Pix/ZUMA Press/picture alliance

Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк озвучив обсяг викритих масштабних корупційних схем у лавах медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). Про це Малюк повідомив у вівторок, 22 жовтня, після засідання РНБО, яке раніше ініціював президент України Володимир Зеленський.

"У 2024 році за матеріалами СБУ 64 посадовця МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще 9 осіб уже засуджено. Окрім того, за ініціативою української спецслужби скасовано 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів", - повідомив Малюк, якого цитує пресслужба СБУ.

Масштабні корупційні схеми в МСЕК у багатьох регіонах

Зокрема, СБУ викрила і припинила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України. Приміром, у Харківській області нейтралізовано організовану злочинну групу із 13 членів обласного МСЕК. Під час обшуків у них вилучено понад 650 тисяч доларів. Тамтешні посадовці продавали ухилянтам підроблені медичні довідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я.

На Рівненщині викрито ще 29 представників місцевих МСЕК і лікарсько-консультативних комісій, які допомагали військовозобов'язаним ухилитися від мобілізації. За гроші корумповані посадовці оформлювали для своїх клієнтів фіктивні історії хвороб з подальшим призначенням груп інвалідності, за що отримали понад 350 тисяч доларів "прибутку".

Так само на Закарпатті викрито голову районної ВЛК та трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали ухилянтам інвалідність для зняття з військового обліку. Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми. Крім того, СБУ перевіряє факти незаконного отримання інвалідності окремими посадовцями - на сьогодні ці перевірки охоплюють майже 2,4 тисячі таких осіб, уточнив очільник служби.

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Згадав Малюк і нещодавній випадок у Миколаєві, де викрили очільницю обласної МСЕК, в якої виявлено понад 450 тисяч доларів, колекцію ювелірних виробів і три незадекларовані квартири в Одесі, а син якої має громадянство РФ.

Сам Малюк визнав, що факти зловживань у системі МСЕК "украй негативно впливають на мобілізаційні процеси" і пообіцяв "надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам".

Нагадаємо, після проведення засідання РНБО про свою відставку повідомив генпрокурор України Андрій Костін.

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