Єрмак про спецтрибунал: Уже обговорюємо механізми (онлайн)

Війна Росії проти України - новини понеділка, 13 лютого (час київський).

++22:45++

Ексчемпіон світу з боксу Віталій Кличко вважає можливим виступ російських спортсменів на Олімпіаді 2024 року в Парижі у разі публічного засудження війни в Україні. "Росіяни і білоруси не можуть брати участь, якщо вони не скажуть "ні" війні, - заявив мер Києва в інтерв'ю інформаційній агенцій AFP. - Якщо вони публічно виступають проти війни, вони можуть брати участь. Але вони бояться".

++22:30++

206 аварійних бригад енергокомпанії ДТЕК з 4 лютого 2023 року усунули 10 аварій на високовольтних мережах, 67 - на лініях середньої напруги та 760 - на мережах низької напруги в Одеській області. "Водночас ситуація в регіоні залишається складною через мережеві обмеження на устаткуванні "Укренерго", які почали діяти після масштабної аварії на підстанції 4 лютого", - повідомив енергохолдинг у Telegram. Через це на Одещині нині застосовуються графіки стабілізаційних відключень, незважаючи на відсутність дефіциту.

++22:20++

Найбільшою проблемою в експлуатації танків Leopard 2, які отримає Україна в межах створення міжнародної танкової коаліції, є отримання запчастин для них, зазначив на брифінгу на танковому полігоні у польському Свєнтошуві міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. На цьому полігоні тренування на танках Leopard 2 проходять українські танкісти.

++21:55++

Президент України Володимир Зеленський підписав указ 76/2003, згідно з яким першим заступником міністра оборони може бути призначений генерал-лейтенант чи віцеадмірал.

++21:05++

Єрмак про спецтрибунал для РФ: Уже обговорюємо конкретні механізми

Більшість країн-союзників підтримують ініціативу Києва зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України, ідеться на сайті Офісу президента України. "Сьогодні практично всі вони говорять про те, що готові взяти участь у створенні трибуналу. Ми обговорюємо вже не ймовірність самої ідеї, а конкретні механізми створення", - наводяться слова керівника ОП Андрія Єрмака. Наголошується, що для України прийнятні два з трьох можливих сценаріїв створення трибуналу. Щоб переконати партнерів підтримати необхідний Україні сценарій створення трибуналу, за словами Єрмака, необхідно підготувати конкретні пропозиції, які можна буде представляти на міжнародних майданчиках. "Під кожну країну треба знаходити свій рецепт. До кожної країни треба знайти ключик", - переконаний він.

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++20:20++

BBC і "Медіазоні" на підставі відкритих джерел вдалося встановити імена понад тисячі (1082) мобілізованих із Росії, загиблих у війні проти України. При цьому ця цифра - найбільш консервативна оцінка кількості втрат серед мобілізованих, коли загибель підтверджена публічно, і зрозумілий статус військовослужбовця. В останні три місяці 70 відсотків некрологів російських військових супроводжується фотографіями в цивільному одязі, що опосередковано свідчить про те, що загиблі були призвані на службу. Зокрема, виданням вдалося встановити імена 109 російських військових, загиблих унаслідок обстрілу в Макіївці (Росія визнала загибель тільки 89 осіб). З них щонайменше 107 людей були мобілізованими.

++19:20++

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала Туреччину та Угорщину дати згоду на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Це має бути реалізовано "без подальших зволікань", заявила вона у Гельсінкі. Бербок наголосила, що вступ двох скандинавських країн зміцнить Альянс загалом. На переговорах у Гельсінкі та Стокгольмі 13-14 лютого ідеться про запланований вступ двох країн до НАТО. Проти членства Швеції виступає Анкара.

++18:50++

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських військових, повідомляє у вечірньому зведенні генштаб ЗСУ. За минулу добу українські підрозділи ракетних військ та артилерії також вразили три райони зосередження живої сили та станцію радіоелектронної боротьби противника, повідомляється у зведенні.

++18:05++

У відповідь на питання про ракети, що пролетіли через територію Молдови та Румунії, генеральний секретар НАТО сказав, що на війні будь-якої миті може статися "нещасний випадок". "Саме тому ми так сильно пильнуємо, щоб запобігти будь-якій ескалації за межами України, і саме тому ми фактично перед повномасштабним вторгненням Росії розширили військову присутність на східному фланзі НАТО", - пояснив Єнс Столтенберг. За його словами, там мета Альянсу - спостерігати, захищати, запобігати ескалації та "керувати нещасними випадками", які можуть статися, коли по сусідству йде повноцінна війна. НАТО не є стороною цього конфлікту, але підтримує Україну, багато разів наголосив Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.

++17:45++

Столтенберг: Запаси боєприпасів країн НАТО виснажуються

Фото: Björn Trotzki/IMAGO

Перед НАТО постало завдання підвищити свій оборонно-промисловий потенціал і поповнити стратегічні запаси. На війні в Україні витрачається безліч боєприпасів, а запаси країн НАТО виснажуються, сказав Столтенберг. "Нинішні темпи витрачання боєприпасів в Україні у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва", - цитує Столтенберга з Брюсселя кореспондентка DW. Терміни очікування на виконання замовлень істотно зросли, а в деяких випадках навіть подвоїлися. Так, за даними генсека, термін очікування для боєприпасів великого калібру збільшився з 12 до 28 місяців, а замовлення, розміщені сьогодні, будуть доставлені лише через 2,5 року.

++17:15++

У Польщі танки Leopard 2 опановують 105 українських військових на танковому полігоні у Свєнтошуві, що на південному заході Польщі. Як розповів керівник навчальної групи полігону 10-ї бронетанкової бригади Кшиштоф Сєрадзький, ідеться про 21 екіпаж танків, а також технічний персонал обслуговування танків. Сєрадзький зазначив, що навчання тривають вже тиждень, а загалом курс буде близько місяця. За його словами, українці навчаються щодня по 10-12 годин, пише "Укрінформ".

++17:05++

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) виступає проти будь-яких "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні. На його думку, треба керуватися виключно військовою необхідністю - отже, не можуть бути виключені і постачання винизувачів, зазначив він в інтерв'ю DW.

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++16:30++

Київ отримав дві унікальні сонячні електростанції від французького виробника фотоелектричних панелей Roy Group Energy. Ідеться про гуманітарну допомогу столиці, повідомляє КМДА. Зазначається, що для придбання електростанцій французькі партнери зібрали 250 тисяч євро, ще 50 тисяч євро надала компанія JCI. Сонячні електростанції встановлять в медичних закладах Святошинського району української столиці. Одна з них (25,6 кВт/год) працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі, інша (76,8 кВт/год) - у Святошинському психоневрологічному інтернаті.

++15:40++

В Одесі через тиждень після вимушеного простою відновив роботу електротранспорт, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Спершу, пояснив він, працюватиме лише частина трамваїв та тролейбусів. "Йдеться лише про певний відсоток - максимум до половини рухомого складу, який сьогодні існує", - зазначив Братчук і додав, що ситуація з потужністю та можливими перевантаженнями відстежуватиметься.

++15:05++

Міністри оборони країн НАТО обговорять постачання винищувачів Україні

Питання поставок винищувачів України буде обговорено на засіданні міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 14 лютого. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Водночас він зазначив, що "подібні постачання потребують часу, а Києву потрібна термінова допомога".

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++14:41++

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув з візитом до Мінська, щоб за його словами домовлятися про мир в Україні. Про мету свого візиту угорський урядовець повідомив на своїй сторінці у Facebook. За словами очільники угорського зовнішньополітичного відомства, Будапешт очікує, що всі члени міжнародної спільноти якнайшвидше почнуть діяти в інтересах миру та уникатимуть жодних кроків, які можуть призвести до продовження або ескалації війни.

На цьому тлі він наголосив, що "людські життя треба рятувати, й це можна зробити тільки миром". "Це мирна позиція, яку я буду займати на переговорах у Мінську сьогодні", - заявив Сійярто. "Очевидно, що багато хто нападатиметься на мене через візит, але наша позиція чітка: канали комунікації мають бути відкритими", - заявив Сійярто.





++13:49++

У Німеччині у понеділок розпочався вишкіл українських військових з експлуатації основних бойових танків Leopard 2. Як повідомила речниця міноборони ФРН, навчання проводиться на базі Бундесверу Мунстер у землі Нижня Саксонія. Вишкіл має завершитися до кінця першого кварталу 2023 року, додала речниця міноборони Німеччини. Раніше уряд Німеччини пообіцяв Україні поставити 14 основних бойових танків Leopard 2 A6 до кінця березня, нагадує інформагенція Reuters.

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++13:20++

Іран 2022 року передав Росії шість безпілотних літальних апаратів Qods Mohajer-6 і 12 БПЛА Shahed 191 і Shahed 129 для війни в Україні, пише британська газета The Guardian із посиланням на неназваних співрозмовників в Ісламській Республіці. Дальність польоту Mohajer-6 становить близько 200 кілометрів, вказало видання. На відміну від дронів-камікадзе, БПЛА з нової партії здатні повертатися на базу і розраховані на багаторазове використання.

++13:07++

Київ отримав дві сонячні електростанції від французького виробника фотоелектричних панелей Roy Group Energy як гуманітарну допомогу, повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка. За словами столичного градоначальника, ці електростанції встановлять у медичних закладах Святошинського району столиці. Для їхнього придбання французькі партнери зібрали 250 тисяч євро, а ще 250 тисяч євро надала компанія JCI, додали в мерії.

Зазначається, що одна з автономних електростанцій потужністю 25,6 кВт/год працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі, а друга - на 76,8 кВт/год - у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Французькі фахівці розпочнуть монтаж електростанцій уже 13 лютого, додали в мерії.

++12:55++

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що Росія готує диверсійні дії з метою вчинення державного перевороту в Молдові. На брифінгу в понеділок у Кишиневі вона нагадала, що нещодавні заяви президента України Володимира Зеленського щодо плану Москви дестабілізувати ситуацію в Молдові були підтверджені Службою інформації та безпеки Молдови. Такі плани "підривних дій на території нашої країни - це не новина", сказала Санду. За її словами, "такі спроби здійснювалися і раніше, восени минулого року. Але вони не були реалізовані завдяки рішучим діям наших органів безпеки". "Акцент робився на енергетичну кризу, щоб спровокувати невдоволення населення та здійснити агресивні дії під час протестів", - зазначила політикиня, яку цитує "Інтерфакс-Україна". Водночас вона закликала зберігати спокій, зазначивши, що органи безпеки вживають необхідних заходів.

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++12.21++

У держкомпанії "Укренерго" визнали, що поки що в енергосистемі України не спостерігається дефіциту потужностей. "Наразі дефіцит потужності в енергосистемі поки що відсутній. Наявної потужності достатньо, щоб покрити потреби споживання", - йдеться в Telegram-каналі компанії. Відсутність дефіциту у компанії пояснюють тим, що після ремонтів у роботу включено додаткові енергоблоки на декількох теплових електростанціях. "Зросло виробництво електроенергії в енергосистемі, яке повною мірою покриває споживання. Також через повінь інтенсивно працюють гідроелектростанції. Збільшення світлового дня та ясна погода сприяють генерації з відновлюваних джерел енергії. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини", - наголошують у компанії.

Попри це через пошкоджену мережеву інфраструктуру графіки погодинних відключень діють в Одесі. "У Київській, Хмельницькій, Житомирській областях та у м. Київ у міру зростання споживання теж можливе застосування відключень відповідно до графіків операторів систем розподілу для уникнення ризику перевантаження обладнання", - застерегли в "Укренерго".





++12.10++

До чергового, десятого пакета санкцій ЄС щодо Росії, яка розв'язала повномасштабну війну проти України, можуть внести близько 130 фізичних і юридичних осіб, зокрема Альфа-банк та інші російські фінансово-кредитні інститути, військових, чиновників і працівників російських державних ЗМІ, пише видання Politico . У рамках цього пакета, який Брюссель планує оголосити до першої річниці початку російського вторгнення, також можуть запровадити заборону на експорт до РФ вантажівок, будівельної техніки та електронних компонентів. До чорного списку можуть внести, зокрема, осіб і компанії в третіх країнах, яких пов'язують із ПВК "Вагнер" або підтримкою війни Росії проти України, зазначає видання.

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++11.57++

У Telegram-каналі Grey Zone, який пов'язують із приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер", з'явився відеоролик з імовірною стратою ще одного ув'язненого, завербованого на війну з Україною. Чоловік на відео називає себе Дмитром Якущенком, каже, що потрапив на фронт у складі ПВК "Вагнер", а пізніше "зрозумів, що це не моя війна". Він стверджує, що зазнав удару по голові та знепритомнів, перебуваючи в українському місті Дніпро, а прийшов до тями вже в приміщенні, у якому ведеться зйомка. Справжність імені та прізвища, місце і час дії відео неможливо підтвердити.

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++11.42++

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував головні пункти порядку денного наступної зустрічі в форматі "Рамштайн" з метою військової підтримки України. Про це очільник українського оборонного відомства написав у соцмережі Facebook. За даними посадовця, на наступному заході йтиметься насамперед про захист українського неба, у тому числі через залучення авіації, розбудову "танкової коаліції", формування запасу міцності з боєприпасів, та програми вишколу для українських вояків.



Київ: Данія передала Україні обіцяні раніше САУ CAESAR

++11.08++

У міноборони України повідомили, що Данія вже передала Україні обіцяні раніше САУ CAESAR. Кадри перевезення цих САУ до України українське оборонне відомство виклало в соцмережі Twitter.

У січні цього року повідомлялося, що Копенгаген вирішив передати Києву всі 19 САУ CAESAR з тих, що були на озброєнні данських збройних сил.

++10.42++

Росія могла втратити елітну 155-ту окрему гвардійську бригаду - тактичне з'єднання морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ - під час штурму Вугледара в Донецькій області, стверджує видання Politico з посиланням на речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського. Під Вугледаром і Мар'їнкою в Донецькій області знищено велику кількість живої сили ЗС РФ, зокрема - командний склад, розповів виданню Дмитрашківський. "Крім того, за останній тиждень противник втратив близько 130 одиниць техніки, зокрема - 36 одиниць танків", - запевняє він. У міноборони РФ цієї інформації не підтвердили.

Війська РФ посилюють оборону в Запорізькій області - розвідка

++10.17++

Попри нинішнє оперативне зосередження на Донбасі для російських окупаційних сил є критично важливим утримати оборону в Запорізькій області. Такого висновку доходять автори щоденного розвідувального огляду британської військової розвідки, оприлюдненого на Twitter-сторінці міноборони Великобританії. Опираючись на дані з відкритих джерел, автори звіту зазначають, що російські сили активно зміцнюють оборону в підконтрольних їм частинах цього українського регіону. Приміром, станом на 7 лютого російські окупаційні війська посилили оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області, зокрема поблизу міста Тарасівка, а вже станом на 8 січня росіяни встановили оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів, констатують автори огляду. "Попри те, що Росія зосередила свої оперативні зусилля на центральній частині Донбасу, вона, як і раніше, занепокоєна захистом крайніх ділянок своєї розширеної лінії фронту", - йдеться в огляді. Сама лінія фронту для росіян в Україні простяглася приблизно на 1 288 кілометрів, з них 192 кілометри припадають на лінію фронту в Запорізькій області, нагадали в Лондоні.

"Потужний прорив українських військ на Запоріжжі став би серйозним викликом для життєздатності російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область і Крим, а успіх України на Луганщині ще більше підірвав би проголошену Росією військову мету - "звільнення" Донбасу", - вважають британські військові розвідники. "Рішення про те, якій з цих загроз надати оборонний пріоритет, ймовірно, є однією з головних дилем для російських оперативних планувальників", - припускають автори огляду.

++09.40++

Унаслідок російських обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно, що призвело до зупинки залізничного сполучення на маршруті Київ-Херсон, повідомила пресслужба компанії "Укрзалізниця". "Для поїзда №102/101 Київ - Херсон фінальною зупинкою стане Миколаїв. Пасажирів із Миколаєва до Херсона буде доставлено автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, що чекають на рейс у київському напрямку", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі компанії. Зазначається, що працівники компанії вже розпочали ремонт колій. "Про можливі зміни у наступних рейсах "Укрзалізниця" повідомить додатково", - уточнюється у повідомленні.



++09.32++

У понеділок уранці російські окупаційні війська обстріляли місто Куп'янськ на Харківщині, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. "У місті пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Також за його словами, минулої доби окупанти обстріляли щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів області. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та смт Дворічна. Там пошкоджено переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську внаслідок влучання в приватний будинок поранення отримав 47-річний місцевий мешканець, додав посадовець.

++09.24++

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про ураження розташування російських окупаційних сил у школі села Нікольске поблизу Маріуполя. "Вчора близько 22:00 в Маріупольський район завітала бавовна. Щонайменше три гучних вибухи чули в Мангуші, Нікольському та всіх районах Маріуполя. Відомо про влучання в розташування окупантів в с. Нікольске в приміщенні школи (...). Після вибухів деякий час було чутно звуки детонації", - написав посадовець у Telegram-каналі.

++09.00++

Від початку дії Чорноморської зернової угоди з портів України вивезли понад 21 мільйон тонн сільськогосподарської продукції, підрахували в Організації Об'єднаних Націй (ООН). Згідно з підрахунками , загалом було вивезено 21 043 307 тонн продовольства, з яких: 47 відсотки припадало на кукурудзу, 29 відсотки на пшеницю, а 5 відсотків на соняшникову олію й макуху. Інші вантажі становили 14 відсотків з загального обсягу, кажуть в ООН. Найбільше вантажів з українських портів отримав Китай - 4,2 мільйона тонн, йдеться в повідомленні.

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РФ казала "мир", щоб затримати передачу Києву танків - ISW

++08.33++

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що в грудні 2022 року РФ намагалася маніпулювати темою переговорів, щоб затримати постачання Україні західних танків і підготуватися до нового масштабного наступу. Автори актуального щоденного огляду ISW вказують на те, що протягом грудня 2022 року Москва несподівано розширила фальшивий наратив щодо мирних перемовин.

Водночас активізація такої риторики збіглася в часі з підготовкою російського військово-політичного керівництва до великої наступальної операції, запланованої на початок 2023 року. В планах Кремля було зіграти на прагненні Заходу до мирних переговорів з метою перешкодити постачанням танків до відновлення російської ініціативи на східному фронті, переконані аналітики.

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Це тривало до 27 грудня, поки міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не заявив, що Москва домагатиметься військового рішення в Україні, наголошують аналітики.

"Тепер зрозуміло, що російська інформаційна кампанія, зосереджена на мирних перемовинах, що активізувалася в грудні 2022 року, була спрямована, зокрема, на затримку надання західних танків та іншої сучасної техніки, необхідної для продовження українських механізованих контрнаступів, щоб створити умови для власного запланованого наступу Росії", - зазначають експерти ISW.

++08:13++

Міноборони РФ повідомило про прокладення нового водоводу з російської Ростовської області в окуповану росіянами частину українського Донбасу. За даними оборонного відомства РФ, понад 2,6 тисячі фахівців прокладають цей новий водовід. Споруда пройде територією Ростовської області та самопроголошеного утворення "ДНР" до каналу Сіверський Донець - Донбас. Потужність становитиме до 300 тисяч кубічних метрів води на добу, заявили в російському оборонному відомстві.

++07:38++

Онлайн-ресурси Північноатлантичного альянсу (НАТО) зазнали хакерської атаки. Представниця Альянсу підтвердила dpa, що його кіберексперти активно займаються розслідуванням інциденту, що зачепив кілька сайтів. За даними dpa, раніше у Twitter з'явилася інформація, що проросійські кіберзлочинці атакували сайт Штабу сил спеціальних операцій НАТО (NSHQ), після чого він певний час був недоступний. В атаці звинуватили, зокрема, "російське хакерське угруповання Killnet", передало dpa. Його пов'язують із кібернападами на сайти Бундестагу, поліції та об'єктів критичної інфраструктури в Німеччині. В Альянсі зазначили, що він постійно стикається з хакерськими загрозами й дуже серйозно ставиться до питання безпеки в кіберпросторі.

У РФ побільшало втрат унаслідок обмороження - штаб

++07:25++

З січня поточного року значно зросла кількість військовослужбовців російських окупаційних військ з ознаками обмороження кінцівок, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. За даними штабу, причина цього - низький рівень забезпечення окупаційних сил спорядженням і зимовим одягом.

"Так, у медичних закладах Горлівки Донецької області кількість пацієнтів з таким діагнозом складає до 30 відсотків від усіх поранених", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Кремінна і Білогорівка на Луганщині; Виїмка, Федорівка, Васюківка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка Донецької області та Залізничне на Запоріжжі, додали в штабі.

Водночас російські сили завдали чотири ракетних удари та здійснили 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Натомість авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження окупаційних сил, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Крім того, українські ракетники й артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, одну позицію протиповітряної оборони та три склади боєприпасів російських сил, ідеться в зведенні.



Про новини неділі читайте хроніку подій за 12 лютого.