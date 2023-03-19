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Віртуальна зустріч БРІКС у 2022 роціФото: Mikhail Metzel/AP/picture alliance
ПолітикаПівденно-Африканська Республіка

ПАР "усвідомлює зобов'язання" щодо Путіна на тлі ордера МКС

Анастасія Шепелева
59 хв. тому

На тлі видачі ордера на арешт Путіна Південно-Африканська Республіка розуміє свої юридичні зобов'язання, заявив речник президента, маючи на увазі ймовірний візит лідера РФ на саміт БРІКС у серпні.

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У Південно-Африканській Республіці (ПАР) розуміють свої юридичні зобов'язання на тлі видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна, заявив речник президента країни Вінсент Магвен'я, пише Reuters. У серпні Путін може прибути в країну для участі в саміті БРІКС.

"Ми, як уряд, усвідомлюємо наші юридичні зобов'язання. Однак до саміту ми продовжуватимемо взаємодіяти з різними відповідними зацікавленими сторонами", - заявив Магвен'я.

Він додав, що у ПАР беруть до уваги повідомлення про ордер на арешт, який видав МКС. "ПАР зберігає прихильність і дуже сильне бажання, щоб конфлікт в Україні був вирішений мирним шляхом за допомогою переговорів", - заявив речник.

Хоча офіційного підтвердження візиту Путіна не було, очікується, що він може відвідати 15-й саміт БРІКС - Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР. Втім, такий візит поставить уряд президента ПАР Сиріла Рамафоси, який не засудив вторгнення Росії в Україну, в непевне становище після ордера на арешт, виданого МКС, зауважує Reuters.

Ордер на арешт Путіна через депортацію дітей

17 березня МКС в Гаазі видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна, а також Уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової через депортацію українських дітей в Росію, яка триває щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Видача МКС ордерів на арешт Путіна та Львової-Бєлової означає, що відтепер вони мають офіційний статус підозрюваних у скоєнні міжнародного злочину, пояснював генеральний прокурор України Андрій Костін.

Отже, на території країн, які ратифікували Римський статут, їх мають заарештувати. Наразі таких країн – 123. Серед них - 33 країни Африки, 19 країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, 18 країн Східної Європи, 28  - Латинської Америки та Карибського басейну, 25 - Західної Європи та інші.

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