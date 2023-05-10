Суд визнав Трампа винним у сексуальному домаганні

Експрезидент США Дональд Трамп повинен буде виплатити письменниці Джин Керолл, яка подала на нього до суду за зґвалтування, компенсацію збитків у розмірі п'яти мільйонів доларів за сексуальне насильство та наклеп.

Колишнього президента США Дональда Трампа суд у Нью-Йорку ввечері у вівторок, 9 травня, визнав винним у сексуальному домаганні та наклепі в рамках цивільного позову, поданого проти політика 79-річною американською письменницею Джин Керолл.

Керолл стверджувала, що у 1996 році Трамп домагався її у відділі спідньої білизни одного з торгових центрів класу "люкс" на Мангеттені. За її словами, Трамп спочатку попросив її допомогти вибрати подарунок для іншої жінки, а після того, як вона відмовилася приміряти комплект білизни, повів її в примірювальну кабіну та зґвалтував її. Експрезидент США відкинув усі звинувачення, назвавши жінку брехункою.

Письменниця Джин Керолл на процесі проти експрезидента США Дональда Трампа. Фото: Seth Wenig/AP/picture alliance

Журі присяжних не встановило, що Трамп зґвалтував Керолл, але підтвердило вчинення ним сексуального насильства. Це дозволило письменниці отримати два мільйони доларів компенсації за позовом щодо побиття та майже три мільйони доларів за наклеп, повідомляє американський телеканал CNN .

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Керолл не пропустила жодного засідання у справі, тоді як Трамп не скористався нагодою виступити під час процесу.

"Я зовсім не в курсі, хто ця жінка. Це рішення суду - ганьба. Продовження наймасштабнішого полювання на відьом усіх часів", - так він прокоментував рішення суду у власній соціальній мережі Truth Social.

Експрезидент США, який має намір знову поборотися за посаду глави держави на виборах 2024 року, також повідомив, що оскаржуватиме рішення суду. Його адвокат Джо Такопіна заявив на процесі, що Керолл висунула звинувачення у зґвалтуванні лише заради того, щоб успішно продати свою нову книгу.

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