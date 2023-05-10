Кулеба застеріг від надмірних надій на контрнаступ ЗСУ

До очікуваного контрнаступу ЗСУ не треба ставитись як до останнього, попередив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба слідом за міністром оборони Олексієм Резніковим закликав Захід не покладати надмірних сподівань на очікуваний контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ). Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild , опублікованому в середу, 10 травня.

"Не ставтеся до цього наступу як до останнього, тому що ми не знаємо, чим він закінчиться. Якщо ми в ході цього контрнаступу зможемо звільнити наші території, ви скажете в результаті: так, він був останнім. Але якщо ні, це буде означати, що нам треба готуватися до наступного контрнаступу", - пояснив міністр.

6 травня про побоювання керівництва України щодо того, що результат контрнаступу ЗСУ не виправдає пов'язаного з ним ажіотажу, написало The Washington Post. "Очікування від нашої контрнаступальної кампанії - завищені у світі. Більшість людей чекають чогось грандіозного", - сказав Резніков в інтерв'ю виданню, додавши, що на цьому тлі результат операції може призвести до "емоційного розчарування".

Кулеба про мирні переговори з Росією

Щодо перспективи мирних переговорів з Росією міністр закордонних справ України заявив наступне: "Людям варто нагадати, що ми терпляче вели переговори з Росією з 2014 по 2022 рік. Терпляче. Перша частина цих переговорів проходила за підтримки Німеччини та Франції. І нам радили йти на поступки то тут, то там. Чи це спрацювало? Ні, ми сприяли найбільшій війні в Європі з часів Другої світової війни".

"Якби він хотів справжнього миру, він би не розпочав цю війну. Це не те зло, з яким можна вести переговори", - наголосив міністр, коментуючи можливість переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Кулеба про членство України в НАТО

Оцінюючи перспективи вступу України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), Кулеба зауважив: "Якщо Німеччина хоче мати безпечну та квітучу Європу, Україна має бути членом НАТО. Це єдиний шлях. Розумієте, членство України в НАТО не може запобігти цій війні під час війни, але воно запобігатиме подальшим війнам після цієї війни".

Міністр також зазначив, що Київ очікує від Берліна активної ролі у формуванні коаліції, яка забезпечує Україну озброєннями. "Німеччині пощастило, тому що F-16 - це не Leopard, це не німецька технологія. На відміну від ситуації з "Леопардами", Німеччина не та країна, яка натисне на зелену кнопку. Це повинні зробити США. Хто переконає США натиснути на зелену кнопку? Німеччина може зробити багато. Не варто недооцінювати якість німецької дипломатії", - сказав Кулеба.

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