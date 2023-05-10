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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро КулебаФото: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Кулеба застеріг від надмірних надій на контрнаступ ЗСУ

Олександра Іванова | Роман Губа
3 год. тому

До очікуваного контрнаступу ЗСУ не треба ставитись як до останнього, попередив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба слідом за міністром оборони Олексієм Резніковим закликав Захід не покладати надмірних сподівань на очікуваний контрнаступ Збройних сил України (ЗСУ). Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Bild, опублікованому в середу, 10 травня.

"Не ставтеся до цього наступу як до останнього, тому що ми не знаємо, чим він закінчиться. Якщо ми в ході цього контрнаступу зможемо звільнити наші території, ви скажете в результаті: так, він був останнім. Але якщо ні, це буде означати, що нам треба готуватися до наступного контрнаступу", - пояснив міністр.

6 травня про побоювання керівництва України щодо того, що результат контрнаступу ЗСУ не виправдає пов'язаного з ним ажіотажу, написало The Washington Post. "Очікування від нашої контрнаступальної кампанії - завищені у світі. Більшість людей чекають чогось грандіозного", - сказав Резніков в інтерв'ю виданню, додавши, що на цьому тлі результат операції може призвести до "емоційного розчарування".

Кулеба про мирні переговори з Росією

Щодо перспективи мирних переговорів з Росією міністр закордонних справ України заявив наступне: "Людям варто нагадати, що ми терпляче вели переговори з Росією з 2014 по 2022 рік. Терпляче. Перша частина цих переговорів проходила за підтримки Німеччини та Франції. І нам радили йти на поступки то тут, то там. Чи це спрацювало? Ні, ми сприяли найбільшій війні в Європі з часів Другої світової війни".

"Якби він хотів справжнього миру, він би не розпочав цю війну. Це не те зло, з яким можна вести переговори", - наголосив міністр, коментуючи можливість переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.

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Кулеба про членство України в НАТО

Оцінюючи перспективи вступу України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), Кулеба зауважив: "Якщо Німеччина хоче мати безпечну та квітучу Європу, Україна має бути членом НАТО. Це єдиний шлях. Розумієте, членство України в НАТО не може запобігти цій війні під час війни, але воно запобігатиме подальшим війнам після цієї війни".

Міністр також зазначив, що Київ очікує від Берліна активної ролі у формуванні коаліції, яка забезпечує Україну озброєннями. "Німеччині пощастило, тому що F-16 - це не Leopard, це не німецька технологія. На відміну від ситуації з "Леопардами", Німеччина не та країна, яка натисне на зелену кнопку. Це повинні зробити США. Хто переконає США натиснути на зелену кнопку? Німеччина може зробити багато. Не варто недооцінювати якість німецької дипломатії", - сказав Кулеба.

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ЗСУ завершують підготовку до контрнаступу

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