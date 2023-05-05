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Фото: Marcus Friedrich/Zoonar/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

Німецька преса про ймовірну атаку дронів на Кремль

Данило Білик
20 хв. тому

Оглядачі німецьких видань коментують інцидент із дронами над Кремлем та доходять висновку, що всі можливі версії свідчать про слабкість російського режиму та президента РФ Володимира Путіна.

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Імовірна атака дронів на Кремль у ніч на середу, 3 травня, стала темою коментарів у німецьких друкованих виданнях.

Frankfurter Allgemeine Zeitung зазначає:

"Що саме пролетіло та вибухнуло в ніч на середу над Кремлем, напевно, надовго залишиться однією з нерозгаданих загадок російської нападницької війни проти України. Але незалежно від того, хто запустив літальний апарат, який, судячи зі всього, викликав пожежу на куполі будівлі Сенату: цей інцидент - знак слабкості російського режиму. Взагалі-то важко уявити собі, що російське ППО настільки погано оснащене, настільки некомпетентне та сонне, що лише в останню секунду помітило та спромоглося відбити атаку дрона на символ та центр влади російської держави. Тим більше що українцям уже за місяці до цього вдавалося уражати військові об'єкти глибоко на території Росії. Якщо це був напад українців чи противників російського режиму, то це зізнання у неспроможності російських військових та спецслужб. Якщо ж це - що навряд чи можна назвати малоймовірним - був інсценований напад, аби виправдати перед росіянами та світом нову ескалацію війни, тоді відчай у Кремлі вже має бути дуже великим. Адже це б означало, що підтримка росіянами війни настільки хитка, що лише полум'я над Кремлем може згуртувати населення у підтримці влади".

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Hannoversche Allgemeine Zeitung коментує:

"Насправді хоч і курсують три різні теорії щодо атаки дрона, жодна з них не свідчить про сильну Росію та сильного президента Путіна. Чи було це російським інсценуванням? Тоді б це означало визнання того, що режим має із силою роздмухувати націоналістичні настрої у своєму втомленому від війни суспільстві. Чи була це дійсно атака з України? Тоді ППО Путіна має пояснити, як це можливо, що безпілотні летальні апарати можуть пролітати через усю Росію до даху Кремля. Чи стоять за цим противники Путіна? У цьому разі блискавка та грім над Кремлем були б загрозливою для президента демонстрацією влади його ворогів напередодні очікуваного українського контрнаступу".

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Süddeutsche Zeitung пише:

"Імовірний інцидент із дроном над Кремлем викликає два питання: навіщо Україні саме зараз відмовлятися від своєї догми контрольованого ведення війни? І чи дає інцидент Путіну підставу застосувати в цій війні шокову зброю? А тому - наскільки це можливо з боку Заходу - потрібно якомога швидше з'ясувати, чи були над Кремлем збиті дрони з України, чи йдеться про підтасований напад або атаку внутрішньоросійського противника. Якщо літальний об'єкт міг непомітно дістатися кремлівських веж, це стало б неабияким відкриттям".

Nürnberger Zeitung коментує:

"Що стосується ймовірної атаки дронів на Кремль, оглядачі, коментатори та аналітики, по суті, не знають нічого конкретного. Чи з'ясовано взагалі, що це були саме дрони, які начебто було збито над президентським палацом? Відеозаписи вказують на це. Однак чи дійсно на цих записах видно те, що нібито має бути, (поки) не доведено. Якщо все ж таки виходити з того, що це були дрони та що вони, як стверджує Кремль, походили з України, то це викликає величезні сумніви в обороноздатності російської ППО".

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