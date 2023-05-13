За добу по Україні завдали 56 ракетних і авіаударів - ЗСУ
Роман Губа
2 год. тому
12 травня російські війська знову обстрілювали Україну. На Донеччині та Запоріжжі росіяни атакували ЗРК С-300.
https://p.dw.com/p/4RIVM
Реклама
Російські війська завдали 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, а також здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню у п'ятницю, 12 травня, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Для ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю російські сили вкотре задіяли ЗРК С-300.
У ніч проти 13 травня лунали вибухи на Київщині та Хмельниччині. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вибухи, які було чути в області - це робота ППО в інших регіонах. У Хмельницькій ОВА влада підтвердила приліт по критичній інфраструктурі та обіцяли надати подробиці згодом.
Як поранених військових ЗСУ евакуюють з лінії фронту