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Зруйнований будинок у Слов'янську. 11 травня 2023 рокуФото: Sofiia Gatilova/REUTERS
ПолітикаУкраїна

За добу по Україні завдали 56 ракетних і авіаударів - ЗСУ

Роман Губа
2 год. тому

12 травня російські війська знову обстрілювали Україну. На Донеччині та Запоріжжі росіяни атакували ЗРК С-300.

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Російські війська завдали 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, а також здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню у п'ятницю, 12 травня, повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні. Для ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю російські сили вкотре задіяли ЗРК С-300.

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Як повідомляють українські військові, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Також у генштабі фіксують збільшення контррозвідувальних заходів на окупованих територіях.

Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по російським військам. Було збито 22 російських безпілотники.

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Нічні атаки дронами

У ніч проти 13 травня лунали вибухи на Київщині та Хмельниччині. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що вибухи, які було чути в області - це робота ППО в інших регіонах. У Хмельницькій ОВА  влада підтвердила приліт по критичній інфраструктурі та обіцяли надати подробиці згодом.

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