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Вибух у небі Києва, 28 травня
Вибух у небі Києва, 28 травняФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Рекордна атака 54 "шахедами": є пошкодження в Житомирі

Ольга Журавльова
54 хв. тому

Росія вночі випустила по Україні рекордну кількість дронів. ППО збила 52 "шахеди". Основний удар прийшовся на Київщину, але є пошкодження в Житомирі.

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У ніч на неділю, 28 травня, РФ атакувала Україну рекордною кількістю іранських ударних дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, повідомили Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом зафіксовано 54 пуски безпілотників з північного напрямку - Брянської області РФ, та південного - Краснодарського краю РФ. Протиповітряна оборона (ППО) збила 52 дрони.

"Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину", - йдеться у повідомлені.

Столична влада раніше повідомила про знищення понад 40 "шахедів" над Києвом. Цього дня українська столиця святкує День міста. Атака стала наймасованішою від початку війни та 14-ою лише за травень цього року. Внаслідок падіння уламків безпілотників є руйнування та жертви. 

Крім того, пошкодження зафіксували у Житомирі, повідомив мер міста Сергій Сухомлин. Обійшлося без жертв. Як розповів голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко, росіяни нанесли удар по одному з інфраструктурних об'єктів регіону.

Як військові ЗСУ збивають безпілотники над Києвом

 

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Топтема

Вибух у небі Києва, 28 травня

Рекордна атака 54 "шахедами": є пошкодження в Житомирі

Конфлікти54 хв. тому
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