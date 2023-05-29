Нічна атака 75 ракет і дронів: уламки впали в порту Одеси

Росія випустила вночі по Україні близько 40 ракет і 35 дронів-камікадзе. Більшість збила ППО. Уламки впали на Одещині та Львівщині.

За перші п'ять годин понеділка, 29 травня, Росія випустила по Україні до 40 крилатих ракет і 35 ударних дронів, інформують Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

"Цього разу ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БпЛА Shahed-136/131. Усього - близько 35 ударних дронів", - ідеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона (ППО) знищила 67 повітряних цілей: 37 ракет, 29 "шахедів" і один розвідувальний безпілотник.

Уламки впали в Одеському порту та на Львівщині

В Одеській області уламки збитого дрона впали на територію порту, повідомив речник обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук. За даними керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, у портовій інфраструктурі Одеси спалахнула пожежа, наслідки уточнюються.

Одна з ракет долетіла до Львівщини, її збили над Золочівським районом, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. "Уламки впали на дерев'яну господарську будівлю, будівля згоріла. Згорів також трактор, який був поруч. Постраждалих, на щастя, немає. На місці падіння уламків виникла вирва", - написав він у Telegram.

Київ зазнав комбінованої атаки. ППО знищила понад 40 повітряних цілей, не допустивши ударів по об'єктах у місті. Є пошкодження внаслідок падіння уламків, але обійшлося без жертв.