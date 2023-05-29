РФ атакувала Київ вдруге за день: є руйнування і поранені

"Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях", - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА).
За попередніми оцінками, росіяни випустили близько десяти "Іскандерів", усі їх збила протиповітряна оборона (ППО), повідомив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.
Влучань по об'єктах немає, втім у різних районах міста зафіксовано падіння уламків.
У кількох районах Києва впали уламки ракет, є поранений
Наразі відомо про випадки падіння уламків в Оболонському, Подільському, Дніпровському й Деснянському районах. Критичних руйнувань немає.
Зокрема, уламки збитих ракет впали на проїжджу частину в Оболонському, Подільському та Дніпровському районах.
В Оболонському районі уламки впали також біля автозаправної станції (АЗС) і на зелену зону, в Дніпровському - на територію парку, в Подільському загорівся дах двоповерхової будівлі, пожежу локалізували.
В Подільському районі медики госпіталізували пораненого, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.