РФ атакувала Київ вдруге за день: є руйнування і поранені

Росія атакувала столицю України вдруге за добу. Падіння уламків збитих ракет є в кількох районах. Відомо про щонайменше одного пораненого.

Росія у понеділок, 29 травня, вдруге за день атакувала Київ. Після нічного комбінованого удару ракетами та дронами вона випустила зранку по Києву ще раз ракети.

"Лише за 6 годин після нічної атаки, країна-агресор знов завдала ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував озброєння балістичного типу. Це була вже 16-та атака на столицю від початку місяця. Таким чином ворог змінив тактику - після тривалих виключно нічних нападів, наніс удар по мирному місту вдень, коли більшість мешканців перебували на роботі і на вулицях", - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації (КМВА).

За попередніми оцінками, росіяни випустили близько десяти "Іскандерів", усі їх збила протиповітряна оборона (ППО), повідомив в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

Влучань по об'єктах немає, втім у різних районах міста зафіксовано падіння уламків.

У кількох районах Києва впали уламки ракет, є поранений

Наразі відомо про випадки падіння уламків в Оболонському, Подільському, Дніпровському й Деснянському районах. Критичних руйнувань немає.

Зокрема, уламки збитих ракет впали на проїжджу частину в Оболонському, Подільському та Дніпровському районах.

В Оболонському районі уламки впали також біля автозаправної станції (АЗС) і на зелену зону, в Дніпровському - на територію парку, в Подільському загорівся дах двоповерхової будівлі, пожежу локалізували.

В Подільському районі медики госпіталізували пораненого, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Як повідомлялося, вночі Росія випустила по Україні 40 ракет і 35 дронів. Більшість збила ППО. У Києві уламки пробили дах приватного будинку. Також уламки впали в порту Одеси, спричинивши пожежу. Крім того, уламки впали на господарську будівлю у Львівській області та пошкодили трактор, що був поруч. На Хмельниччині росіяни поцілили у військовий об'єкт, унаслідок чого були виведені з ладу п'ять літальних апаратів.