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Москву атакували дрони: міноборони РФ звинувачує Україну

Євгенія Наконечна | Віолетта Чайковська
2 год. тому

Кілька будівель у російській столиці зазнали пошкоджень внаслідок атаки безпілотників. У міноборони РФ назвали це "спробою терористичної атаки київським режимом".

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Вибите вікно внаслідок атаки дронами Москви
Вибите вікно внаслідок атаки дронами МосквиФото: Maxim Shemetov/REUTERS

Вранці у вівторок, 30 травня, Москву атакували дрони.

Губернатор Московської області РФ Андрій Воробйов заявив, що на підльоті до російської столиці протиповітряна оборона (ППО) збила кілька безпілотників. Ніяких інших подробиць він не повідомив.

У міністерстві оборони РФ стверджують, що Москву атакували вісім дронів, із яких п'ять збили у Підмосков'ї, а три нейтралізували "засобами радіоелектронної боротьби - вони втратили керування та відхилилися від намічених цілей". 

Тим часом мер Москви Сергій Собянін розповів, що кілька будівель в місті зазнали "незначних пошкоджень", на місці працюють екстрені служби, мешканців кількох під'їздів у двох постраждалих будинках евакуювали, по допомогу медиків звернулися двоє осіб, але серйозно ніхто не постраждав.

Водночас, за даними російських ЗМІ, Москву атакували від 25 до 32 дронів, п'ять з яких збили над елітним районом Рубльовка. Три безпілотники влучили в житлові будинки.

Читайте також: Удар безпілотниками по Кремлю: що це було?

РФ звинувачує в атаці на Москву Україну

У запуску дронів по Москві російське міноборони звинуватило Україну. Воно назвало це "спробою терористичної атаки київським режимом".

Глава Центру розвитку транспортних технологій РФ Олексій Рогозін заявив російським державним пропагандистським ЗМІ, що Москву атакували безпілотники раніше невідомого типу, "виконані за схемою "качка". Він припустив, що "в Україні розгорнуто виробництво дронів цього типу - їхня дальність може досягати тисячі кілометрів".

Свою чергою голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов назвав атаку "здебільшого інформаційною акцією", розрахованою на підйом хвилі паніки. Він заявив, що "головне - не допустити", щоб "всю цю справу почали мусолити".

Буданов обіцяв швидку "відповідь" на удари РФ

Напередодні ввечері керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Кирило Буданов пообіцяв, що відповідь на останні масовані удари РФ "не забариться". "Ви дуже скоро про це пошкодуєте. Чекайте. Скоро всі все побачать", - заявив він.

У вівторок радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував події в Москві так: "Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну, і хочуть повернутися до своїх творців і відповідним чином поставити запитання: "А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву тощо?". Він також, заявив, що в Україні "з задоволенням дивляться" на те, що відбувається, і прогнозують збільшення кількості атак, але прямого відношення до них, "звісно ж, не мають".

Читайте також: Вночі РФ знову атакувала Київ: уламки дрона влучили в багатоповерхівку

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Вибите вікно внаслідок атаки дронами Москви

Москву атакували дрони: міноборони РФ звинувачує Україну

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