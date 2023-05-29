Буданов пообіцяв швидку "відповідь" на удари РФ

Росія не зможе залякати Україну своїми ракетними ударами, а відповідь Києва "не забариться", запевнив керівник ГУР Буданов. Між тим, на Банковій дорікнули посадовцям і блогерам.
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Керівник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що відповідь України на нинішні масштабні атаки РФ не забариться. Таку обіцянку містить звернення Буданова, яке пресслужба ГУР розмістила у Facebook і Telegram-каналі.
"Чергова спроба терористичних дій Російської Федерації в черговий раз зазнала поразки. Всі ті, хто в Російській Федерації до сих пір вірили, вірять і можливо мріють про те, що зможуть залякати Україну, я хочу вас трошки засмутити - це не так: (…). Ну а всі ті, хто намагався нас залякати, мріючи, що це принесе якийсь ефект, - ви дуже скоро про це пошкодуєте. Наша відповідь не забариться. Чекайте. Скоро всі все побачать", - наголосив Буданов.
Раніше в ЗСУ повідомили, що силам протиповітряної оборони (ППО) вдалося збити всі 11 випущених по Києву та Київській області балістичних і крилатих ракет "Іскандер". А перед цим Київ та інші регіони України зазнали масованої нічної атаки дронами й ракетами.
У Зеленського дорікнули чиновникам і блогерам
Між тим, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк дорікнув чиновникам обласних військових адміністрацій (ОВА), мерам і блогерам через публікацію фотографій з місць падіння ракет та переліку об’єктів ворожої атаки. Про це Подоляк написав у своєму Telegram- каналі.
"По всій країні - повітряна тривога та підвищений рівень небезпеки. Якими ще словами на 15-му місяці повномасштабної війни потрібно пояснювати кожному чиновнику ОВА, мерам та Instagram-блогерам, що не можна публікувати роботу ППО, фотографії з місць падіння ракет, перелік об’єктів атаки, тощо", - дорікнув Подоляк.
На цьому тлі посадовець зазначив, що попри нинішню масштабну конвенційну війну, держава не обмежувала свободу слова та не запроваджувала цензуру. Тож кожен і досі може вільно збирати та поширювати інформацію, яка не становить загрози національній безпеці та обороні. Водночас, за словами посадовця, розповсюдження критичної інформації вже схоже на злочинну недбалість, а у випадку з представниками влади - на зловживання інформацією, до якої у них є доступ ex officio (за посадою).
"Зрозуміло, що це підвищує активність та цитування. Але ж точно чужі життя не повинні бути платою за підвищені індекси цитування", - додав радник керівника ОП.
Цього ж дня з аналогічною критикою громадян, блогерів і Telegram-каналів виступив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та пригрозив притягти їх до відповідальності за публікацію чутливих матеріалів.
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