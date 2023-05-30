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ППО знешкодила над Києвом 29 з 31 безпілотника

Євгенія Наконечна
4 год. тому

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 30 травня українська ППО збила 29 іранських безпілотників, запущених Росією. Більшість - на підступах до столиці України та в небі Києва.

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Наслідки атаки РФ дронами на Київ у ніч на 30 травня
Наслідки атаки РФ дронами на Київ у ніч на 30 травняФото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

У ніч на вівторок, 30 травня, російські війська атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131. З півночі та півдня з 23:30 по 04:30 зафіксовано пуски 31 дрона-камікадзе, повідомляє вранці командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Протиповітряна оборона (ППО) знищила 29 безпілотників. Майже всі вразили на підступах до української столиці та в небі Києва.

Куди влучили два дрони, не повідомляється.

Четверо потерпілих від осколкових поранень

За даними начальника головного управління Національної поліції в Київській області Андрія Нєбитова, надійшло понад 50 повідомлень від громадян про пошкодження будинків, квартир, офісних приміщень, магазинів, гаражів і автівок.

"На жаль, маємо чотирьох потерпілих від осколкових поранень", - написав він у Telegram. 

За даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок падіння уламків збитого дрона на багатоквартирний житловий будинок у Голосіївському районі здійнялась пожежа. Одна людина загинула, троє осіб травмовані. Імовірно, зруйноване перекриття між поверхами. Триває розбір завалів. Рятувальники припускають, що під ними можуть бути люди. 20 мешканців будинку евакуювали.

Уламки збитого російського дрона впали на житловий багатоквартирний будинок у Голосіївському районі Києва.
Уламки збитого російського дрона впали на житловий багатоквартирний будинок у Голосіївському районі Києва.Фото: Kyiv City Military Administration/Handout/REUTERS

Нинішня атака Києва "шахедами" з боку Росії є 17-ою в травні та третьою за останню добу.

 

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