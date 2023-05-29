ППО знищила над Київщиною всі випущені "Іскандери" - ЗСУ

Під час останньої денної атаки війська РФ випустили по Києву 11 ракет "Іскандер-М" та "Іскандер-К". Усі вони були знищені силами української ППО, запевнив Залужний. У Києві обійшлося без загиблих і серйозних руйнувань.

Під час останньої ракетної атаки російські окупаційні сили випустили по Києву і Київській області загалом 11 ракет "Іскандер-М" і "Іскандер-К" із північного напрямку. Такі дані навів у понеділок, 29 травня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, сили і засоби української протиповітряної оборони всі цілі знищили.

"Вдруге за добу противник завдав ракетного удару по території України. Близько 11:30 атакував Київщину балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК "Іскандер". Випущено 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" із північного напрямку", - написав Залужний у Telegram-каналі.

Поліція каже, що обійшлося без жертв

Тим часом начальник Головного управління Національної поліції в столиці Андрій Нєбитов поінформував, що внаслідок ракетної атаки на Київ загиблих і серйозних пошкоджень не зафіксовано.

"Продовжуємо фіксувати наслідки ракетного удару ворога. Наразі загиблих і серйозних пошкоджень немає", - написав Нєбитов у Telegram-каналі. За його даними, надійшла інформація "від громадян про виявлення уламків ракет на території приватних господарств і місць загального користування. У деяких районах через атаку сталося загоряння трав'яного настилу та частини лісових зон".

"На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи поліції Київщини", - додав Нєбитов. "Закликаю громадян в разі виявлення уламків ракет, дронів не торкатися небезпечних предметів і повідомити екстреним службам", - наголосив посадовець.

Раніше міськвлада Києва також повідомляла про падіння уламків ракет у кількох районах української столиці.

Шмигаль: Дії росіян нічим не відрізняються від терористів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що терор мирного населення з боку Росії не має залишатися поза увагою світової спільноти.

"Дві масованих повітряних атаки на столицю від початку доби. Шістнадцята за травень. Росія цілеспрямовано тероризує мирне населення, пускаючи в хід усі види ракет і дронів", - написав Шмигаль у Telegram-каналі.

Тож світова спільнота має якось на це реагувати, вважає прем'єр України. "Дії росіян нічим не відрізняються від терористів, а тому мають отримати відповідну реакцію. Держава-терорист має понести відповідальність за свої злочини", - підсумував Шмигаль.

Ткаченко знову застеріг Telegram-канали й громадян

Тим часом міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко застеріг, що всі, хто поширює несанкціоновану інформацію про ворожі обстріли, будуть притягнуті до відповідальності.

"Хочу звернутися до наших громадян, Telegram-каналів і блогерів, які за 16 місяців повномасштабної війни досі не вивчили головні правила безпеки для країни. Не знімати та не публікувати роботу ППО, уламки ракет, руйнування після влучань тощо. На кожному з вас лежить відповідальність за збереження життів наших громадян", - написав Ткаченко в Telegram-каналі.

Міністр наголосив, що "допоки хайп та лайки будуть важливіші за безпеку та життя, ми будемо далі від нашої перемоги". Урядовець попередив також, що всі, хто поширює несанкціоновану інформацію і потурає агресору свідомо чи через недбалість, будуть притягнуті до відповідальності.

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У Москві кажуть, що атакували лише аеродроми

Водночас у міноборони РФ уже прокоментували попередню нічну атаку по території України. За даними російського оборонного відомства, ціллю інтенсивних обстрілів з боку РФ були лише "об'єкти противника на аеродромах". Саме таке формулювання озвучив речник міноборони РФ Ігор Конашенков.

За його словами, ціль удару було досягнуто, всі визначені об'єкти знищено. "Унаслідок удару уражено командні пункти та радіолокаційні пости, а також авіаційну техніку, сховища з озброєнням і боєприпасами ЗСУ", - зазначив Конашенков.