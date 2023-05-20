Ткаченко пообіцяв не закривати Telegram в Україні

Очільник мінкульту Олександр Ткаченко запевнив, що ніхто в Україні не має наміру закривати месенджер Telegram.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко запевнив, що в уряді України не мають наміру закривати месенджер Telegram. Відповідну заяву урядовець зробив у суботу, 20 травня.

"Ніхто не має наміру закривати Telegram", - запевнив Ткаченко, якого цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Раніше міністр казав про необхідність держрегулювання месенджера Telegram

Ще в квітні Ткаченко заявляв про необхідність експертної оцінки того, яким чином має відбуватися взаємодія держави із соціальною мережею Telegram. Також він допускав запровадження в Україні регулювання цієї соцмережі, хоч про заборону він нічого не казав.

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Найбільше критики щодо Telegram з боку міністра викликало те, що в цій соцмережі багато "російських активностей", а також повна відсутність зворотного зв’язку, на відміну від Facebook чи Google.

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Що стосується чуток про зв'язок месенджера з російськими спецслужбами, Ткаченко зазначав, що у влади точної інформації щодо цього немає.