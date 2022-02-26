YouTube зупиняє монетизацію деяких російських каналів
Серед каналів, монетизацію яких призупинено на YouTube, інформаційний канал RT, що фінансується урядом РФ. Раніше український міністр культури Олександр Ткаченко просив сервіс заблокувати російські канали.
Відеохостинг YouTube в суботу, 26 лютого, позбавив низку російських телеканалів можливості монетизувати свій контент на платформі, повідомляє агенція Reuters з посиланням на заяву Google, якій належить сервіс.
Серед каналів, що потрапили під санкцію, інформаційний RT, що фінансується урядом Російської Федерації.
"З огляду на надзвичайні обставини в Україні…ми ставимо на паузу можливість монетизації для низки каналів на YouTube, у тому числі російських каналів, що пов'язані з останніми санкціями (США проти Росії. - Ред.)", - йдеться у заяві Google.
Звернення Ткаченко до YouTube
Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся з листом до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі.
Мовлення російських каналів становить "глобальну загрозу", наголосив він.
"Поряд із військовою агресією по всій Україні Росія здійснює агресію в інформаційній сфері не лише всередині нашої країни, а й у всьому світі. Відверта брехня та дезінформація поширюються через російські пропагандистські канали, доступні для перегляду в інтернеті", - сказав він.
Санкції Заходу проти Росії
У відповідь на агресію Росії проти України, західні країни ухвалили кілька пакетів санкцій, під які потрапили російські фінансові установи, військово-промисловий та енергетичний комплекс, політичні та суспільні діячі.
До переліку осіб з першого пакету обмежень ЄС, що був схвалений 23 лютого у відповідь на визнання Росією "незалежності" ОРДЛО, потрапила головна редакторка RT Маргарита Симоньян.
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