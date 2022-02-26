YouTube зупиняє монетизацію деяких російських каналів

Відеохостинг YouTube в суботу, 26 лютого, позбавив низку російських телеканалів можливості монетизувати свій контент на платформі, повідомляє агенція Reuters з посиланням на заяву Google, якій належить сервіс.

Серед каналів, що потрапили під санкцію, інформаційний RT, що фінансується урядом Російської Федерації.

"З огляду на надзвичайні обставини в Україні…ми ставимо на паузу можливість монетизації для низки каналів на YouTube, у тому числі російських каналів, що пов'язані з останніми санкціями (США проти Росії. - Ред.)", - йдеться у заяві Google.

Звернення Ткаченко до YouTube

Раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся з листом до YouTube з проханням заблокувати російські телеканали на сервісі.

Мовлення російських каналів становить "глобальну загрозу", наголосив він.

"Поряд із військовою агресією по всій Україні Росія здійснює агресію в інформаційній сфері не лише всередині нашої країни, а й у всьому світі. Відверта брехня та дезінформація поширюються через російські пропагандистські канали, доступні для перегляду в інтернеті", - сказав він.

Санкції Заходу проти Росії

У відповідь на агресію Росії проти України, західні країни ухвалили кілька пакетів санкцій, під які потрапили російські фінансові установи, військово-промисловий та енергетичний комплекс, політичні та суспільні діячі.

До переліку осіб з першого пакету обмежень ЄС, що був схвалений 23 лютого у відповідь на визнання Росією "незалежності" ОРДЛО, потрапила головна редакторка RT Маргарита Симоньян.