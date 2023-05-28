На Кубані заявили про атаку дронами нафтопереробного заводу

Кілька безпілотників націлились на Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. З цього регіону Росія вночі рекордно атакувала Україну "шахедами".

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

У Росії в ніч на неділю, 28 травня, кілька безпілотників атакували Ільський нафтопереробний завод (НПЗ) на Кубані, заявив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.

У повідомлені йдеться про "спробу" атаки. Влада російського регіону стверджує, що дрони нейтралізували, пошкоджень і постраждалих немає. При цьому вказано, що "задимлення, яке виникло, оперативно ліквідували чергові служби заводу".

Низка російських ЗМІ пише, що частина уламків упала на території заводу, проте інфраструктура підприємства не постраждала.

Нагадаємо, що саме з Краснодарського краю цієї ночі Росія запустила частину іранських дронів-камікадзе Shahed по Україні в межах рекордної атаки.

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Ільський НПЗ атакують втретє

Це вже третя атака на Ільський НПЗ. 4 травня там загорілись резервуари з нафтопродуктами. Пожежу приборкували 167 вогнеборців і 37 одиниць техніки. Екстрені служби заявили, що її спричинив безпілотник. Наступного дня на НПЗ знову спалахнула пожежа. Офіційної інформації про причини не було.

Напередодні на Кубані внаслідок влучання дрона спалахнула пожежа на нафтобазі в селі Волна, розташованому неподалік Кримського мосту.

Вибухи на російських НПЗ і залізниці в різних регіонах почастішали останніми місяцями. У деяких з них влада РФ звинуватила диверсантів, у більшості - Україну. Українська влада офіційно не коментує ці повідомлення.

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