На Кубані заявили про атаку дронами нафтопереробного заводу
Ольга Журавльова
1 год. тому
Кілька безпілотників націлились на Ільський НПЗ у Краснодарському краї РФ. З цього регіону Росія вночі рекордно атакувала Україну "шахедами".
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У Росії в ніч на неділю, 28 травня, кілька безпілотників атакували Ільський нафтопереробний завод (НПЗ) на Кубані, заявив оперативний штаб Краснодарського краю РФ.
У повідомлені йдеться про "спробу" атаки. Влада російського регіону стверджує, що дрони нейтралізували, пошкоджень і постраждалих немає. При цьому вказано, що "задимлення, яке виникло, оперативно ліквідували чергові служби заводу".
Низка російських ЗМІ пише, що частина уламків упала на території заводу, проте інфраструктура підприємства не постраждала.
Нагадаємо, що саме з Краснодарського краю цієї ночі Росія запустила частину іранських дронів-камікадзе Shahed по Україні в межах рекордної атаки.
Вибухи на російських НПЗ і залізниці в різних регіонах почастішали останніми місяцями. У деяких з них влада РФ звинуватила диверсантів, у більшості - Україну. Українська влада офіційно не коментує ці повідомлення.