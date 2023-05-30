Дрони над Москвою: Росія розслідує атаку як теракт

Слідчий комітет РФ у ході розслідування атаки дронами Москви порушив у вівторок, 30 травня, кримінальну справу за статтею "терористичний акт".

За даними російських ЗМІ, Москву атакували зранку до 32 безпілотників. Три дрони влучили в житлові багатоповерхівки. Місцева влада офіційно повідомила, що мешканців кількох під'їздів у двох постраждалих будинках евакуювали. По допомогу медиків звернулися двоє осіб. Серйозно ніхто не постраждав.

Дрони над резиденціями російської еліти

Ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, без зазначення джерела інформації, про безпілотники над елітною Рубльовкою. Раніше низка російських журналістів писала, що там збили п'ять дронів.

Депутат Державної думи РФ Олександр Хінштейн опублікував список місць, де, за попередніми даними, впали збиті в Підмосков'ї безпілотники. Серед них є Роздори, де розташовані державні дачі та особисті будинки чиновників і бізнесменів, а за 10 хвилин автомобілем звідти розміщена резиденція президента РФ Володимира Путіна "Ново-Огарьово".

У РФ кажуть про "помсту київського режиму"

Міністерство оборони РФ звинуватило в атаці Україну. Воно назвало події в Москві "спробою терористичної атаки київським режимом".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це була відповідь "київського режиму на вельми ефективні удари по одному з центрів ухвалення рішень", які російські війська здійснили в неділю.

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Буданов обіцяв РФ швидку "відповідь"

Ввечері 29 травня керівник Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Кирило Буданов пообіцяв, що відповідь на останні масовані удари РФ "не забариться". "Ви дуже скоро про це пошкодуєте. Чекайте. Скоро всі все побачать", - заявив він.

Того ж вечора мер Києва Віталій Кличко звернувся в телеефірі до головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залежного: "Якщо столицю України росіяни можуть "кошмарити", чому мешканці Москви, столиці Росії, відпочивають? Такі речі можна було б робити, щоб кожен з них відчував, що означає жити в таких умовах, в яких живе Київ скоро вже півтора року". Коментуючи сьогодні, атаку дронів на Москву, він сказав: "Можу пожартувати з цього приводу. Одне з висловлювань Кличка: Не кожен може дивитися в завтрашній день. Але в мене це виходить".

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Київ відхрещується від атаки дронами Москви

Після атаки безпілотників на Москву радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував ці події так: "Можливо, не всі дрони готові атакувати Україну, і хочуть повернутися до своїх творців і відповідним чином поставити запитання: "А навіщо ви нас відправляєте бити по дітях України, по Києву тощо?". Він також, заявив, що в Україні "з задоволенням дивляться" на те, що відбувається, і прогнозують збільшення кількості атак, але прямого відношення до них, "звісно ж, не мають".

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав атаку російськими внутрішніми проблемами. "Читав. Бачив. Порадів. Більше нічого не можу сказати, що там сталося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

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