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КонфліктиУкраїна

Київ сам визначатиме умови мирних переговорів - Столтенберг

Олександр Куницький
30 хв. тому

Лише українці можуть вирішити, коли є умови для мирних переговорів, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Роль НАТО полягає в підтримці України, додав він.

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Прапори України та НАТО
Прапори України та НАТОФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Умови для будь-яких мирних переговорів щодо війни визначатиме лише Україна, заявив у четвер, 17 серпня, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг на конференції в норвезькому місті Арендал.

"Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли є умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", - цитує генсека агенція Reuters.

Так само Столтенберг наголосив, що роль НАТО полягає в підтримці України. "Головне посланням НАТО полягає, по-перше, в тому, що політика Альянсу незмінна - ми підтримуємо Україну", - сказав він, коментуючи нещодавню заяву керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнссена про ймовірність приєднання України до НАТО у випадку територіальних поступок Росії. Згодом керівник апарату НАТО визнав свою помилку.

Обурення України

Заява чиновника НАТО викликала здивування та обурення у Києві. Її різко розкритикували, зокрема, в Раді національної безпеки та оборони, міністерстві закордонних справ і Офісі президента Володимира Зеленського, назвавши дивним вкидом, що грає на руку президенту РФ Володимиру Путіну та не принесе миру.

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Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що подібні заяви суперечать позиції самого генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

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Прапори України та НАТО

Київ сам визначатиме умови мирних переговорів - Столтенберг

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