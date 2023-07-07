Ненсі Пелосі про допомогу Україні від США, НАТО і Трампа

Тім Себастіан

25.03.2024 25 березня 2024 р.

Як розблокувати в Конгресі допомогу США Україні? Чи налякало Захід брязкання ядерною зброєю Росії? А також чому не вимовляє ім'я Дональд Трамп? Про це та інше ексспікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в інтерв'ю Conflict Zone.