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ПолітикаУкраїна

Ненсі Пелосі про допомогу Україні від США, НАТО і Трампа

Тім Себастіан
25 березня 2024 р.

Як розблокувати в Конгресі допомогу США Україні? Чи налякало Захід брязкання ядерною зброєю Росії? А також чому не вимовляє ім'я Дональд Трамп? Про це та інше ексспікерка Палати представників США Ненсі Пелосі в інтерв'ю Conflict Zone.

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