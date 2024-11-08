Європа в гостях у Орбана: дебати про Україну і Трампа

Учасники саміту Європейської політичної спільноти в Будапешті обмінялися часом протилежними думками про те, як припинити війну в Україні, співпрацювати з Дональдом Трампом і пережити кризу в Німеччині.

Виття поліцейських сирен кожні кілька хвилин, кордони і патрулі на вулицях, перебої з громадським транспортом - так відчули на собі саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) жителі Будапешта, який уже майже впав у зимову сплячку після туристичного сезону. Жодних прапорів ЄС, якими рік тому на такому ж саміті майоріли проспекти іспанської Гранади, зате на виході з будапештського аеропорту фотографії дітлахів, що граються, на всю стіну і написи: "Ласкаво просимо до країни сімейних цінностей Угорщини!"

Велика європейська сім'я із 42 країн зібралася на футбольному стадіоні імені Ференца Пушкаша наступного дня після великих геополітичних змін: перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США та розпаду урядової коаліції в Німеччині.

"Це хороша можливість обговорити з європейськими лідерами всі питання, які нас об'єднують", - сказала після прибуття президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). А майбутній господар шостого саміту ЄПС - прем'єр-міністр Албанії Еді Рама - назвав цей майданчик важливим для "країн "Є" без "С" - Європи без союзу. "У цього форуму особлива енергія. На відміну від інших форумів, тут набагато вільніший обмін думками і є можливість торкатися небезпечних тем", - сказав він.

Зеленський: Обійматися з Путіним не допоможе

Цією можливістю скористався президент України Володимир Зеленський, якому надали слово одразу після відкриття форуму прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. "Деякі з вас, присутніх тут, рішуче виступали за те, щоб Україна пішла на "поступки" Путіну. Це неприйнятно для України і самогубно для всієї Європи, - заявив він. - Не варто плекати ілюзій, що, проявивши слабкість або здавши якісь європейські позиції чи позиції будь-якої європейської країни, можна купити справедливий мир". Він закликав Європу проявити єдність і силу, натиснути на Росію. "Обійматися з Путіним не допоможе. Деякі з вас обіймаються з ним уже 20 років, а ситуація тільки погіршується", - наголосив Зеленський, виступаючи перед іншими європейськими лідерами.

Водночас господар саміту Віктор Орбан, підбиваючи підсумки, знову і знову говорив про припинення вогню в Україні. Називаючи себе "прихильником миру" і протиставляючи себе "тим, хто хоче й надалі фінансувати цю війну", він заявив, що первинною умовою будь-якого миру є комунікація, а для цього потрібне перемир'я. "Я виступаю за припинення вогню, яке дає можливість і час воюючим сторонам спілкуватися і почати переговори про мир, - заявив він на заключній пресконференції. - Але припиніть вбивати одне одного зараз, і тоді ми зможемо поговорити про те, що таке прийнятний міцний довгостроковий мир для всіх сторін".

Саміт Європейської політичної спільноти на футбольному стадіоні імені Пушкаша Фото: Bernd Riegert/DW

Кореспондентка DW попросила Володимира Зеленського, який несподівано влаштував пресконференцію одразу після Орбана, прокоментувати ці заяви. "Лідер, який пропонує припинення вогню без гарантій безпеки, - це просто оратор, - відповів він, нагадавши, що угорський прем'єр активно виступає проти вступу України до НАТО. - Це нонсенс і дисгармонія, тому що припинення вогню відбувається тоді, коли воююча держава, особливо жертва, знає, що в неї будуть гарантії безпеки".

Європа шукає підхід до Трампа і шлях до себе

Отже, Україна фактично відкрила і закрила саміт ЄПС у Будапешті, другою великою темою якого стали трансатлантичні відносини. Багато лідерів у своїх заявах для преси говорили про важливість цього партнерства і вітали Дональда Трампа з перемогою на виборах президента США. А генеральний секретар НАТО Марк Рютте у притаманному йому стилі нагадав про заслуги Трампа перед Альянсом: "Коли він був президентом, саме він стимулював нас у НАТО переступити двовідсотковий поріг (державних витрат на оборону. - Ред.)"

При цьому Рютте зазначив, що перемога Росії в Україні була б не в інтересах Вашингтона. "Це стане загрозою не тільки для Європи, для європейської частини НАТО, а і для США, - вважає генсек Північноатлантичного альянсу. - Дуже скоро ми побачимо, що й самі Сполучені Штати опиняться під загрозою новітніх технологічних розробок через те, що Росія передає свої найсвіжіші знання і технології Північній Кореї". На форумі журналісти пригадали Рютте його прізвисько: експрем'єра Нідерландів у ЗМІ охрестили "шептуном Трампа", адже за довгі роки на своїй минулій посаді він довів, що здатен порозумітися з непередбачуваним президентом США.

Європейські лідери знайдуть раціональний спосіб співпраці зі Сполученими Штатами, запевнив глава Євроради Шарль Мішель. Він зазначив, що з одного боку Євросоюз прагне поглибити відносини з Вашингтоном, але з іншого - "хоче бути господарем своєї долі".

Учасники саміту Європейської політичної спільноти у Будапешті, 7 листопада 2024 року Фото: Marton Monus/REUTERS

Про те, що Європа має перестати озиратися на США, стати незалежнішою, сувереннішою і міцніше стояти на власних ногах, говорили багато гостей саміту, наголошуючи на тому, що для цього їй потрібно істотно зміцнити свою оборону, позбутися залежностей, зокрема, енергетичної, та підвищити конкурентоспроможність, причому швидко. "Ми, європейці, повинні бути реалістами, ми не можемо підходити до трансатлантичних відносин зі слабкістю, - сказав грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс. - Європа не в змозі змінити світ, але вона може змінити себе, щоб впоратися зі змінами у світі". Лідери країн ЄС обговорять ці теми вже наступного дня - на неформальному саміті у п'ятницю, 8 листопада.

У Європі вірять у німецьку демократію

Буде на неофіційному засіданні Євроради і канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz), який пропустив форум Європейської політичної спільноти з поважної причини: розвал німецької урядової коаліції. Перед його приїздом DW та інші журналісти просили європейських лідерів оцінити ситуацію в Німеччині. Загалом глави держав і урядів не виявляли особливого хвилювання, а навпаки, з великою довірою відгукувалися про німецьку демократичну систему. "Німеччина - це сильна демократія і сильна економіка. Я впевнений, що вони з усім розберуться", - сказав прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович.

Його бельгійський колега Александр де Кроо теж закликав "не драматизувати": "Це частина демократії - є уряд, є вибори, приходять нові уряди. Це не означає зупинки європейської економіки і зменшення впливу Німеччини". Де Кроо назвав ФРН локомотивом європейської економіки, а президентка Косова Вьоша Османі - стовпом європейського успіху. Європа не буде сильною без сильної Німеччини, вважає і голова Європарламенту Роберта Мецола.

"Нам потрібен сильний і згуртований уряд Німеччини, і нам потрібна сильна Німеччина в Європейському Союзі. У нас зараз обговорюються дуже суттєві питання: нова Єврокомісія, нова програма Єврокомісії, бюджет, тож це важливо", - сказав прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

У Будапешті, за традицією зустрічей Європейської політичної спільноти, спільних заяв не робили. Лідери "країн "Є" без "С" роз'їхалися, а для їхніх колег із ЄС один саміт плавно перетік в інший, що почався з робочої вечері.