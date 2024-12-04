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У Росії заочно заарештували журналіста DW Ніколаса Конноллі

Сергій Ромашенко
4 грудня 2024 р.

Журналіста Deutsche Welle Ніколаса Конноллі заочно заарештували в РФ за звинуваченням у незаконному перетині кордону. Раніше він відвідав контрольований ЗСУ район Курської області для репортажу.

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Нік Конноллі - кореспондент DW
Ніколас Конноллі веде репортаж з міста Суми, серпень 2024 рокуФото: DW

У Росії заочно заарештували журналіста німецької медіакомпанії Deutsche Welle (DW) Ніколаса Конноллі (Nicholas Connolly) за обвинуваченням у незаконному перетині кордону РФ.

Відповідне рішення ухвалив Ленінський районний суд Курська за клопотанням регіонального прикордонного управління Федеральної служби безпеки (ФСБ), повідомила пресслужба судової системи регіону в середу, 4 грудня.

Журналістові, якого в РФ оголосили у федеральний, міждержавний і міжнародний розшук, заочно висунули обвинувачення за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин державного кордону). Йому обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту у разі затримання на території РФ або з моменту екстрадиції.

Репортаж DW із захопленого ЗСУ району Курської області

Ніколас Коннолі відвідав контрольований Збройними силами України (ЗСУ) Суджанський район Курської області РФ у серпні разом із кореспонденткою українського телеканалу "1+1" Наталією Нагорною. 

У своєму репортажі він повідомив, що кілька годин провів у захопленій Україною Суджі, де перебував у рамках поїздки для журналістів, організованої ЗСУ. Кореспондент розповів про ситуацію в місті та поспілкувався з місцевими жителями.

ФСБ раніше порушила проти Конноллі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону РФ. Журналіст, коментуючи це, говорив, що це не стало для нього несподіванкою. "Я думаю, цього слід було очікувати. Вони чинили так і з іншими журналістами, які приїжджали туди. У принципі, це звичайна справа", - заявив він в ефірі DW 27 серпня.

Конноллі тоді розповів, що у складі української групи він продовжує висвітлювати події як в Україні, так і в Росії, а рішення російських силовиків ніяк не вплине на його роботу. Головною проблемою на сьогоднішній день він назвав "сліпі зони", що виникли через війну, куди важко потрапити журналістам.

Що відбувається в захопленій ЗСУ Суджі: репортаж DW

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