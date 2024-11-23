Путін хоче витіснити ЗСУ з Курщини до 20 січня - Зеленський

Головне завдання президента РФ Володимира Путіна нині полягає у тому, щоб витіснити Збройні сил України (ЗСУ) із Курської області Росії, і зробити це до 20 січня, тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Про це у суботу, 23 листопада, заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на полях Третьої міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

"Йому дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію. Він не контролює ситуацію. Курська операція - це не іграшки. Ми показали, що Путін неспроможний захищати повністю свою державу. Він усе кинув на окупацію та руйнацію України", - цитує Зеленського його пресслужба.

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Зеленський: У РФ ще не було таких втрат, як нині на Курському напрямку

За словами президента України, Путін також хоче продемонструвати, що він нібито досягне заявленої мети щодо окупації всього Донбасу.

"Від цього і наші відповідні результати. Складнощі на Сході - так. Недостатня кількість збройних сил там - так. Неукомплектованість є через різні причини. Зокрема, уповільнене постачання - так. Але, менше з тим, ми там є. Ми захищаємо свою батьківщину. І у Путіна таких втрат, які сьогодні на Курському напрямку, ніколи не було", - додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні інформагентство "Укрінформ" з посиланням на високопоставлене джерело у ЗСУ повідомило, що наразі українські військові контролюють близько 800 квадратних кілометрів Курської області. За його інформацією, максимальна площа, яку контролювали на Курщині Збройні сили України, становила 1376 квадратних кілометрів. Хоча упродовж операції контрольована ЗСУ площа скоротилася, армія РФ втратила на цьому напрямку 25 тисяч особового складу, додало джерело.

Угруповання армії РФ на Курщині складає вже 59 тисяч військових, і командування РФ планує довести його до 60 тисяч, повідомило джерело видання.