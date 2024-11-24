Reuters: ЗСУ втратили 40 відсотків території на Курщині

Reuters: ЗСУ втратили 40 відсотків території на Курщині24 листопада 2024 р.
Унаслідок контратак армії Росії Україна вже втратила понад 40 відсотків території Курської області, над якою встановила контроль із серпня. Про це у суботу, 23 листопада, повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело в Генштабі Збройних сил України.
За даними джерела, РФ спрямувала у Курську область 59 тисяч військових. "Щонайбільше ми контролювали близько 1 376 квадратних кілометрів, зараз, звичайно, ця територія є меншою. Ворог посилює свої контратаки", - зазначило джерело.
За його словами, зараз під контролем ЗСУ залишається приблизно 800 квадратних кілометрів. "Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки це буде доцільно з військової точки зору", - запевнило джерело у ГШ ЗСУ.
Війська РФ просуваються у Донецькій області
Джерело в Генштабі також повідомило, що район Курахового Донецької області зараз є найбільш загрозливим на лінії зіткнення, оскільки російські війська просуваються там на 200-300 метрів щодня і вже зуміли прорватися на деяких ділянках, застосовуючи бронетехніку та з підтримкою антидронового захисту.
За словами джерела, зараз в Україні воюють близько 575 тисяч військовослужбовців РФ, і Росія має намір збільшити чисельність своїх військ до 690 тисяч.
У той же день президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання президента РФ Володимира Путіна нині полягає у тому, щоб витіснити Збройні сил України із Курської області, і зробити це до 20 січня, тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.