  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

Reuters: ЗСУ втратили 40 відсотків території на Курщині

Максим Сидоржевський
24 листопада 2024 р.

РФ спрямувала у Курську область 59 тисяч військових для витіснення українських військ, повідомляє джерело у Генштабі ЗСУ.

https://p.dw.com/p/4nMJw
Російський "Солнцепьок" у Курській області, архівне фото
Російський "Солнцепьок" у Курській області, архівне фотоФото: Russisches Verteidigungsministerium/AP/picture alliance

Унаслідок контратак армії Росії Україна вже втратила понад 40 відсотків території Курської області, над якою встановила контроль із серпня. Про це у суботу, 23 листопада, повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело в Генштабі Збройних сил України.

За даними джерела, РФ спрямувала у Курську область 59 тисяч військових. "Щонайбільше ми контролювали близько 1 376 квадратних кілометрів, зараз, звичайно, ця територія є меншою. Ворог посилює свої контратаки", - зазначило джерело.

За його словами, зараз під контролем ЗСУ залишається приблизно 800 квадратних кілометрів. "Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки це буде доцільно з військової точки зору", - запевнило джерело у ГШ ЗСУ.

Війська РФ просуваються у Донецькій області

Джерело в Генштабі також повідомило, що район Курахового Донецької області зараз є найбільш загрозливим на лінії зіткнення, оскільки російські війська просуваються там на 200-300 метрів щодня і вже зуміли прорватися на деяких ділянках, застосовуючи бронетехніку та з підтримкою антидронового захисту.

За словами джерела, зараз в Україні воюють близько 575 тисяч військовослужбовців РФ, і Росія має намір збільшити чисельність своїх військ до 690 тисяч.

У той же день президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання президента РФ Володимира Путіна нині полягає у тому, щоб витіснити Збройні сил України із Курської області, і зробити це до 20 січня, тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

"КАБи розбили пів села": Сумщина після Курської операції

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Українська техніка у Курській області РФ, серпень 2024 року

Операція ЗСУ на Курщині зірвала наступ РФ на Запоріжжя - ЗМІ

Операція ЗСУ на Курщині зірвала наступ РФ на Запоріжжя - ЗМІ

За даними ЗМІ з посиланням на джерело в ЗСУ, російська сторона була змушена перекинути з-під Запоріжжя до Курської області один зі своїх найбоєздатніших підрозділів.
Конфлікти22 листопада 2024 р.
Російські війська ведуть бій проти ЗСУ на Курщині

КНДР поставила Росії артилерію та далекобійні РСЗВ - ЗМІ

КНДР поставила Росії артилерію та далекобійні РСЗВ - ЗМІ

На тлі відправки до Росії понад 10 тисяч своїх солдатів Пхеньян поставив Москві майже 50 самохідних гаубиць М1978 "Коксан" і 20 модернізованих РСЗВ для контрнаступу під Курськом, повідомляє Financial Times.
Конфлікти17 листопада 2024 р.
Російські солдати у Євпаторії, лютий 2024 року

Проти України воюють майже 580 тисяч військових РФ - ГУР

Проти України воюють майже 580 тисяч військових РФ - ГУР

Це сухопутний компонент армії РФ, задіяний в боях проти України, зокрема і у Курській області РФ, повідомив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.
Конфлікти22 листопада 2024 р.
Більше публікацій