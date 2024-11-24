Reuters: ЗСУ втратили 40 відсотків території на Курщині

РФ спрямувала у Курську область 59 тисяч військових для витіснення українських військ, повідомляє джерело у Генштабі ЗСУ.

Унаслідок контратак армії Росії Україна вже втратила понад 40 відсотків території Курської області, над якою встановила контроль із серпня. Про це у суботу, 23 листопада, повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело в Генштабі Збройних сил України.

За даними джерела, РФ спрямувала у Курську область 59 тисяч військових. "Щонайбільше ми контролювали близько 1 376 квадратних кілометрів, зараз, звичайно, ця територія є меншою. Ворог посилює свої контратаки", - зазначило джерело.

За його словами, зараз під контролем ЗСУ залишається приблизно 800 квадратних кілометрів. "Ми будемо утримувати цю територію стільки, скільки це буде доцільно з військової точки зору", - запевнило джерело у ГШ ЗСУ.

Війська РФ просуваються у Донецькій області

Джерело в Генштабі також повідомило, що район Курахового Донецької області зараз є найбільш загрозливим на лінії зіткнення, оскільки російські війська просуваються там на 200-300 метрів щодня і вже зуміли прорватися на деяких ділянках, застосовуючи бронетехніку та з підтримкою антидронового захисту.

За словами джерела, зараз в Україні воюють близько 575 тисяч військовослужбовців РФ, і Росія має намір збільшити чисельність своїх військ до 690 тисяч.

У той же день президент України Володимир Зеленський заявив, що головне завдання президента РФ Володимира Путіна нині полягає у тому, щоб витіснити Збройні сил України із Курської області, і зробити це до 20 січня, тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.