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Проти України воюють майже 580 тисяч військових РФ - ГУР

Дмитро Шварц
22 листопада 2024 р.

Це сухопутний компонент армії РФ, задіяний в боях проти України, зокрема і у Курській області РФ, повідоми заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

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Російські солдати у Євпаторії, лютий 2024 року
Проти України воюють майже 580 тисяч військових рФФ, і це лише сухопутний компонент російської армії - ГУР МО (фото ілюстративне)Фото: Alexey Pavlishak/REUTERS

Сухопутна частина армії РФ, яка бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч військових. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Вадим Скібіцький у п'ятницю, 22 листопада, передають інформагенціїІнтерфакс-Україна" та "Укрінформ".

"Близько 580 тисяч - це сухопутний компонент, який бере участь у воєнних діях. Це з урахуванням військ у Курській області", - сказав він.

Також, за словами Скібіцького, на тимчасово окупованій території України перебувають 35 тисяч "росгвардійців".

Нагадаємо, що, за даними начальника штабу оборони Великобританії Ентоні Радакіна, російська армія у жовтні в середньому втрачала в боях проти України щодня по 1500 військових убитими та пораненими. BBC спільно з російським виданням "Медіазона" та командою волонтерів на основі відкритих даних станом на середину вересня встановили імена понад 70 тисяч російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.

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