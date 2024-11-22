Проти України воюють майже 580 тисяч військових РФ - ГУР

Це сухопутний компонент армії РФ, задіяний в боях проти України, зокрема і у Курській області РФ, повідоми заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

Сухопутна частина армії РФ, яка бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч військових. Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Вадим Скібіцький у п'ятницю, 22 листопада, передають інформагенціїІнтерфакс-Україна " та "Укрінформ ".

"Близько 580 тисяч - це сухопутний компонент, який бере участь у воєнних діях. Це з урахуванням військ у Курській області", - сказав він.

Також, за словами Скібіцького, на тимчасово окупованій території України перебувають 35 тисяч "росгвардійців".

Нагадаємо, що, за даними начальника штабу оборони Великобританії Ентоні Радакіна, російська армія у жовтні в середньому втрачала в боях проти України щодня по 1500 військових убитими та пораненими. BBC спільно з російським виданням "Медіазона" та командою волонтерів на основі відкритих даних станом на середину вересня встановили імена понад 70 тисяч російських військових, які загинули під час повномасштабного вторгнення в Україну.