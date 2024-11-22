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Операція ЗСУ на Курщині зірвала наступ РФ на Запоріжжя - ЗМІ

Дмитро Шварц
22 листопада 2024 р.

За даними ЗМІ з посиланням на джерело в ЗСУ, російська сторона була змушена перекинути з-під Запоріжжя до Курської області один зі своїх найбоєздатніших підрозділів.

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Українська техніка у Курській області РФ, серпень 2024 року
Операція ЗСУ на Курщині зірвала наступ росіян на Запоріжжя - джерелоФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Росія через операцію Збройних сил України (ЗСУ) у Курській області відмовилася від наступу на Запоріжжя. Про це у п'ятницю, 22 листопада, повідомило  інформагентство "Укрінформ" з посиланням на високопоставлене джерело у ЗСУ. За даними співрозмовника видання, росіяни були вимушені перекинути з-під Запоріжжя до РФ один зі своїх найбоєздатніших підрозділів.

Також військове командування РФ було змушене зняти деякі підрозділи з Донецької області, зокрема з Покровського та Курахівського напрямків. Як зазначило джерело видання, на початку операції у Курській області у серпні ЗСУ протистояло угруповання з 40 тисяч військових РФ.

Наразі угруповання армії РФ там складає вже 59 тисяч військових, і командування РФ планує довести його до 60 тисяч. З-поміж інших, там воює 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту РФ, яка відома жорстокими вбивствами українських військовополонених, повідомив співрозмовник видання.

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ЗСУ контролюють на Курщині 800 квадратних кілометрів

Наразі, як повідомило агентству джерело в ЗСУ, українські сили контролюють близько 800 квадратних кілометрів Курської області.

За його інформацією, максимальна площа, яку контролювали на Курщині Збройні сили України, становила 1376 квадратних кілометрів. Хоча упродовж операції контрольована ЗСУ площа скоротилася, армія РФ втратила на цьому напрямку 25 тисяч особового складу, додало джерело.

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