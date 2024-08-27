ФСБ відкрила справу проти журналіста DW Ніколаса Конноллі

Федеральна служба безпеки Росії порушила кримінальну справу стосовно журналіста Deutsche Welle Ніколаса Конноллі через поїздку до міста Суджа у Курській області РФ, яку контролюють українські сили.

Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) порушила кримінальну справу стосовно журналіста Deutsche Welle Ніколаса Конноллі через поїздку до міста Суджа у Курській області РФ, яку контролюють українські сили. Про це повідомляє російське державне агентство ТАСС із посиланням на ФСБ.

Також кримінальна справа порушена щодо української кореспондентки Наталії Нагорної.

"ФСБ Росії порушено та розслідуються кримінальні справи за ч. 3 ст. 322 КК РФ стосовно журналіста німецької телерадіомовної корпорації "Дойче велле" (Deutsche Welle, DW, визнана в РФ ЗМІ-іноагентом) Конноллі Ніколаса Симона та кореспондента українського телеканалу "1+1" Нагорної Наталії Вікторівни, які незаконно перетнули державний кордон Російської Федерації і здійснили відеозйомки в районі населеного пункту Суджа Курської області", - йдеться у повідомленні.

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Санкція статті передбачає покарання до п'яти років позбавлення волі.

Конноллі у своєму репортажі повідомив, що він кілька годин провів Суджі, де перебував під наглядом бійців ЗСУ. Журналіст розповів про ситуацію в місті та поспілкувався з місцевими жителями.

Кримінальні справи проти 17 журналістів

У ФСБ повідомили також, що з 17 серпня за незаконний перетин кордону РФ кримінальні справи порушено стосовно семи іноземних журналістів.

Раніше американська газета The Washington Post опублікувала репортаж із Суджі, куди її кореспонденти вирушили в супроводі українських солдат. Крім того, до Курської області зуміли потрапити працівники італійських ЗМІ Сімоне Траіні й Стефані Баттістіні, та репортер американського телеканалу CNN Нік Пейтон Уолш.