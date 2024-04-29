Глава DW критикує визнання "DW Білорусь" екстремістським

Генеральний директор німецької медіакомпанії Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) розкритикував рішення білоруського режиму визнати "екстремістським формуванням" редакцію "DW Білорусь".

"Ми рішуче засуджуємо рішення білоруського МВС. Звинувачення не відповідають реальній роботі нашої білоруської редакції", - заявив він у понеділок, 29 квітня.

За його словами, це рішення насамперед демонструє страх перед вільними журналістами. "Режим у Білорусі боїться незалежних ЗМІ та робить все можливе, щоб позбавити білорусів доступу до вільної інформації. Вони бояться відповідальних громадян, які самостійно формують думку про те, що відбувається в їхній країні, Європі та світі", - зазначив Лімбурґ.

Він наголосив, що журналістів не залякає це рішення влади: "Для нас ця заборона є закликом працювати ще старанніше, щоб усі мали доступ до нашого контенту та вільної інформації".

DW вимагає негайно розблокувати її сайт у Буркіна-Фасо

Крім того, DW розкритикувала рішення Буркіна-Фасо про "тимчасове призупинення" роботи її сайту на території країни.

"Блокування сайту dw.com та інших ЗМІ у Буркіна-Фасо означає, що місцеві жителі позбавлені важливих можливостей отримувати незалежну інформацію. Наші репортажі у Буркіна-Фасо та про країну завжди містять факти та збалансовані точки зору. Ми наполегливо закликаємо регулюючі органи розблокувати веб-сайт якнайшвидше", - заявила програмна директорка DW Надя Шольц (Nadja Scholz).

Крім DW, правляча військова хунта призупинила роботу французьких Le Monde і TV5 Monde та британського The Guardian за висвітлення доповіді Human Rights Watch, у якій армію країни звинувачують в масових вбивствах цивільних у ході боротьби з джихадистами. Напередодні там заборонили мовлення франкомовної регіональної газети Ouest-France, порталу новин APAnews, інформагенства Agence Ecofin, каналів BBC, "Голос Америки" (VOA) і самого Human Rights Watch.