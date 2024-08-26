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Журналісту DW загрожує ув'язнення в Туреччині

Дмитро Шварц
26 серпня 2024 р.

DW намагатиметься оскаржити в конституційному суді Туреччини засудження репортера Бюлента Мумая за поширення "персональних даних". Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ назвав справу "безпідставною".

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Бюлент Мумай
Наразі у Бюлента Мумая залишився лише один засіб правового захисту - звернення до Конституційного судуФото: privat

Медіакомпанія Deutsche Welle планує оскаржити у вищому суді Туреччини засудження координатора стамбульського офісу турецької служби DW Бюлента Мумая після того, як минулого тижня суд нижчої інстанції залишив у силі його 20-місячне ув'язнення.

Мумай був засуджений до умовного тюремного ув'язнення терміном на один рік і вісім місяців кримінальним судом у Стамбулі в травні минулого року. Після відхилення апеляції у Бюлента Мумая залишився лише один засіб правового захисту - звернення до Конституційного суду.

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) заявив, що Deutsche Welle надасть журналістові повну юридичну підтримку.

"Бюлент Мумай - безстрашний, досвідчений і критичний журналіст, якого турецька влада, схоже, має намір змусити замовкнути, - сказав Лімбурґ. Звинувачення проти нього явно безпідставні і слугують лише приводом для залякування його та інших журналістів у Туреччині". За словами Лімбурґа, організація "Репортери без кордонів" і німецький ПЕН-центр минулого року приєдналися до протесту проти цього рішення.

Мумай є також автором німецького видання "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ), куди дописує з 2016 року. У газеті теж заявили про підтримку журналіста.

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Про що йдеться у справі проти Мумая

Судова права стосується інформації, якою Мумай поділився в соціальних мережах у 2020 році. Йшлося про ймовірні схеми відмивання грошей за участю будівельних магнатів і чиновників попередньої стамбульської місцевої влади, яку очолювала "Партія справедливості та розвитку" президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Матеріал нібито свідчив про те, що деякі з підрядників, які отримували завдання, були пов'язані з урядом. Дані стосувалися розширення стамбульського метрополітену, яке також фінансується за рахунок міжнародних інвестицій і кредитів.

Судовий розгляд розпочався після скарги власника компанії, що брала участь у цій справі, будівельної фірми Met-Gun Insaat, який стверджував, що це є незаконним поширенням "персональних даних". Тим часом Мумай стверджує, що він виконував свою журналістську роботу.

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"Уряд хоче, щоб преса підтримувала його і погоджувалася з ним у всіх його діях, а не лише у зовнішній політиці, - зазначає Мумай. - Але вони хочуть не журналістики, а зв'язків з громадськістю".

 

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