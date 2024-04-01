Партія Ердогана програла вибори мерів у Стамбулі та Анкарі

За підсумками підрахунку майже всіх протоколів, чинні глави найбільших турецьких міст Стамбула та Анкари зберігають за собою крісла мерів. Президент Туреччини Ердоган висловив своє розчарування результатами виборів.

За попередніми результатами місцевих виборів у Туреччині, оприлюдненими у понеділок, 1 квітня, главами 35 регіонів, у тому числі двох найбільших турецьких міст Стамбула та Анкари, стають представники опозиційної Республіканської народної партії (РНП).

По всій країні 35 з 81 посту бургомістрів отримали представники РНП, заявив голова центральної вибочої комісії Туреччини Ахмет Єнер.

Свої посади зберігають, зокрема, представники РНП - чинний мер 16-мільйонного Стамбула Екрем Імамоглу з результатом 51,1 відсотка голосів та мер 5-мільйонної Анкари Мансур Яваш, який набрав понад 60 відсотків голосів.

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Правляча президентська "Партія справедливості та розвитку" (АКР) змогла здобути перемогу у 24 регіонах. Прокурдська партія отримала десять посад, тоді як ультранаціоналістична Партія націоналістичного руху здобула вісім крісел на місцевому рівні, додав голова виборчої комісії.

Оглядачі зазначали, що після минулорічної перемоги на президентських виборах та розпаду опозиційної коаліції президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівався повернути Стамбул під контроль АКР. "На жаль, ми не отримали результату, якого хотіли і на який сподівалися на виборах до місцевих органів влади", - заявив Ердоган у своїй першій промові після виборів у ніч проти 1 квітня.