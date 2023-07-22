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Оператор DW поранений на Донбасі касетними боєприпасами РФ

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Під час російської атаки знімальна група Deutsche Welle готувала сюжет про навчання ЗСУ на полігоні біля Дружківки на Донеччині. Оператор Євген Шилко дістав поранення осколками російських касетних боєприпасів.

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Оператор DW Євген Шилко дістав на Донеччині порання російськими касетними боєприпасами
Оператор DW Євген Шилко дістав на Донеччині порання російськими касетними боєприпасамиФото: Colourbox

Оператор медіакомпанії Deutsche Welle (DW) Євген Шилко отримав у суботу, 22 липня, поранення російськими касетними боєприпасами поблизу Дружківки Донецької області, що знаходиться за 23 кілометри від лінії фронту.

Знімальна група DW потрапила під російський обстріл близько 12:10 під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали.

Шилка доправили в лікарню. Нині його стан стабільний. Кореспондент DW Матіас Бьолінґер (Mathias Bölinger) і команда з безпеки, що супроводжувала знімальну групу, не постраждали. Пошкоджений автомобіль журналістів.

"Ми знімали українську армію під час тренування, аж раптом почули кілька вибухів. Ми лягли на землю, пролунало ще кілька вибухів, ми побачили, що є поранені. Пізніше українська армія підтвердила, що нас обстріляли касетними боєприпасами", - розповів Бьолінґер.

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) висловив глибоку повагу та вдячність репортерам, які продовжують виконувати свою роботу, висвітлюючи війну, попри обстріли та загрозу життю. "Попри всі вжиті заходи безпеки та віддаленість від російського фронту, робота наших колег у зоні бойових дій залишається небезпечною", - зазначив він і побажав Шилку швидкого одужання.

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