У Держдумі РФ ініціювали визнання Deutsche Welle "небажаною"

Пропозицію внести DW до списку "небажаних організацій" та заборонити будь-яку діяльність німецької медіакомпанії на території Росії депутати Держдуми направили в генпрокуратуру РФ.

Депутати Державної думи РФ запропонували внести німецьку медіакомпанію Deutsche Welle (DW) і британський фонд British Council до списку "небажаних організацій". Як повідомив у вівторок, 20 серпня, голова комітету російської Держдуми з безпеки та протидії корупції Василь Піскарьов, відповідні пропозиції направлені до генеральної прокуратури Росії.

За його словами, пропонується заборонити будь-яку діяльність DW і British Council у РФ. "Ідеться про блокування їхніх рахунків, закриття відділень і філій, заборону на поширення інформаційних матеріалів. А для тих, хто з ними буде продовжувати або налагоджувати співпрацю, передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність", - заявив він.

Заборона мовлення DW у Росії та оголошення "іноагентом"

3 лютого 2022 року російська влада заборонила мовлення DW на території РФ, а в березні того ж року внесла DW до так званого реєстру ЗМІ-"іноземних агентів".

Генеральний директор DW Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) назвав ці дії очікуваним "поновленням свавілля російської влади", заявивши про "черговий крок із наступу на свободу преси та нову спробу відрізати населення Росії від вільної інформації".

"Небажані" організації в РФ поповнюються після війни проти України

19 серпня 2024 року в Росії набули чинності поправки до закону, що дають змогу визнавати "небажаними" будь-які організації, засновниками або учасниками яких є державні органи іноземних країн. До цих поправок "небажаними" в РФ могли оголошувати тільки неурядові організації.

Закон передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність за участь у таких організаціях: максимальне покарання за залученість до їхньої діяльності - до чотирьох років тюрми з позбавленням права обіймати низку посад, у разі фінансування тюремний строк становить до п'яти років, у разі організації діяльності - до шести.

Кількість "небажаних" організацій в Росії стала різко зростати після початку повномасштабної війни РФ проти України. За підрахунками журналістів, у 2022 році російська влада визнала "небажаними" 23 організації, у 2023-му - 58, а станом на 14 серпня цього року статус "небажаних" у Росії мали 186 організацій.