Німецький фонд Аденауера визнали "небажаним" у Росії

Німецький Фонд імені Конрада Аденауера (Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.) визнаний "небажаною" організацією в Росії, повідомив у понеділок, 5 серпня, офіційний представник генеральної прокуратури РФ Андрій Іванов.

За його твердженням, німецький фонд "поширює матеріали, що дискредитують керівництво Російської Федерації, внутрішню і зовнішню політику, яку воно проводить, роботу правоохоронних органів, судову систему".

Він назвав діяльність фонду "провокаційною" та "націленою на ускладнення відносин між Росією й країнами Заходу, створення умов для політичної та економічної ізоляції РФ на міжнародній арені, посилення військового протистояння".

Берлін: Російський режим посилює репресії

Представник Фонду імені Аденауера у понеділок у Берліні заявив: "Ми припинили нашу роботу в Росії одразу після того, як вона вторглася в Україну, і, як і всі інші німецькі політичні фонди, відтоді більше не присутні в країні".

За його словами, мета російської влади зрозуміла і спрямована всередину країни. "Російський режим посилює репресії, він хоче залякати власних громадян та ізолювати їх від вільних і демократичних ідей", - цитує його агенція AFP.

Фонд Аденауера має 111 представництв у світі, а своїми цілями проголошує просування ліберальної демократії та соціальної ринкової економіки, миру й свободи, трансатлантичних відносин і європейської єдності.

У Росії представництво відкрили в 1990 році. "Фонд служить майданчиком для конструктивного обміну думками між російськими та німецькими політиками й експертним товариством. У широкому сенсі фонд є сполучною ланкою між суспільствами Німеччини та Росії", - йдеться на сайті організації.

"Небажані" організації в Росії

Кількість "небажаних" організацій в Росії стала стрімко зростати після початку повномасштабної війни РФ проти України. За підрахунками журналістів, у 2022 році російська влада визнала "небажаними" 23 організації, а в 2023-му - 58. Станом на липень цього року статус "небажаних" у Росії мали 176 організацій.

Такий статус існує в російському законодавстві з 2015 року. "Небажаним" організаціям забороняється вести діяльність на території РФ, а росіянам - співпрацювати з ними під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності. Минулого місяця Державна дума РФ посилила відповідний закон: за участь у діяльності будь-якої "небажаної" організації росіянам може загрожувати тюрма до чотирьох років, а за організацію її діяльності - до шести років.