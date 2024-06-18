"Небажані" організації в Росії: ЄСПЛ визнав порушення

Суд у Страсбурзі присудив компенсації чотирьом НУО і групі росіян у справі про "небажані організації", вважаючи, що влада РФ порушила їхнє право на свободу вираження думок і свободу об'єднань.

Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) визнав порушення владою Росії Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод у справах про так звані "небажані" організації. Постанову ЄСПЛ опубліковано на сайті суду у вівторок, 18 червня. Її ухвалили після розгляду 85 скарг, отриманих від неурядових організацій (НУО) і громадян, які стосуються визнання "небажаними" на території РФ і притягнення до відповідальності за зв'язки з "небажаними" організаціями, повідомляє юрист Олексій Прянишніков.

Заявниками виступили чотири НУО, раніше визнані "небажаними" в Росії: Free Russia Foundation (США), Світовий конгрес українців (Канада), Асоціація шкіл політичних досліджень (Франція) і Товариство свободи інформації (Чехія). Ще три організації, що базуються в РФ - Фонд Андрія Рилькова, "Экологическая вахта по Северному Кавказу" і "Молодые журналисты Алтая" - було притягнуто до адміністративної відповідальності за участь у діяльності "небажаної" організації. Цю саму статтю оскаржувала і група російських громадян, зокрема колишні активісти руху "Открытая Россия" та учасники форуму муніципальних депутатів у Москві в березні 2021 року.

ЄСПЛ вирішив, що російська влада порушила їхнє право на свободу вираження думок і свободу об'єднань (статті 10 і 11 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод). Уряд РФ, як ухвалив суд, має відшкодувати заявникам матеріальну шкоду (для кожного заявника вона різна), 7500 євро або меншу суму моральної шкоди, а також витрати, зокрема ті, що пов'язані з судовим процесом.

Статус "небажаних організацій" юридично існує в російському законодавстві з 2015 року. Їм заборонено вести діяльність на території РФ під загрозою адміністративної та кримінальної відповідальності. Адміністративна і кримінальна відповідальність передбачена і за співпрацю з цими організаціями.

Наразі у списку "небажаних" налічується понад 160 структур, які, як стверджують генпрокуратура і мін'юст РФ, "становлять загрозу основам конституційного ладу, безпеці або обороноздатності держави". Серед них - редакції незалежних ЗМІ, правозахисні групи, екологічні та дослідницькі організації.