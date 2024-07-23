У РФ почнуть визнавати "небажаними" й держорганізації

Згідно з ухваленими законами, за участь у діяльності будь-якої "небажаної" організації росіянам тепер може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі, а за організацію її діяльності - до шести років позбавлення волі.

Держдума РФ на засіданні у вівторок, 23 липня, ухвалила пакет законів, що дозволяють визнати "небажаними" в Росії будь-які організації, засновниками або учасниками яких виступають державні органи іноземної держави, а також про кримінальну та адміністративну відповідальність за участь у них. Про ухвалені рішення повідомила пресслужба російського парламенту.

Раніше чинне законодавство не дозволяло визнавати діяльність іноземних та міжнародних організацій, засновниками чи учасниками яких є державні органи іноземних держав, "небажаною". Ця норма поширювалася лише на іноземні неурядові організації.

Законопроєкт був внесений в парламент 12 лютого 2024 року. Під час першого читання, 11 червня, голова Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що "організації, створені держструктурами зі США, Британії, інших європейських країн, ведуть діяльність, спрямовану проти Росії. Зупинити їх - питання безпеки, захисту інтересів наших громадян".

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Обмежувальні заходи

Зокрема, закон запроваджує заборону в'їжджати в Росію для іноземців-учасників таких "небажаних" організацій. Такий підхід не поширюватиметься на міжнародні міжурядові організації, членом яких є Росія.

Крім того, згідно з ухваленими законами, за участь у діяльності будь-якої "небажаної" організації росіянам може загрожувати, до прикладу, штраф у розмірі до 500 тисяч рублів або позбавлення волі на строк до чотирьох років, а за організацію її діяльності - до шести років позбавлення волі.

Як пояснив журналістам депутат Держдуми РФ Василь Піскарьов, участю в діяльності "небажаної" організації може, наприклад, вважатися "поширення, видання інформаційних матеріалів організації, зокрема використання логотипів та розсилка анонсів заходів, а також зберігання їх з метою поширення, адміністрування інтернет-сторінок та спільнот "небажаної" організації у соцмережах". За його словами, до такої участі можна зарахувати і "здійснення програм чи проєктів цієї організації, участь у таких проєктах за кордоном".