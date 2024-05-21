"Повернись живим" у РФ оголосили "небажаною організацією"

Генпрокуратура РФ ухвалила рішення ще наприкінці квітня, але не повідомляла про це, зауважує "ОВД-Інфо".

Український фонд допомоги Збройним силам України (ЗСУ) "Повернись живим" оголосили в Росії "небажаною організацією". Як повідомив у вівторок, 21 травня, правозахисний проєкт "ОВД-Інфо", організацію внесли до відповідного реєстру російського мін'юсту.

Окрім того, "небажаною організацією" визнано рух за незалежність Карелії "Stop the Occupation of Karelia", штаб-квартира якого зареєстрована в Естонії. Генпрокуратура РФ ухвалила рішення ще наприкінці квітня, але не повідомляла про це, зауважує "ОВД-Інфо".

Заснований у 2014 році "Повернися живим" є одним із найбільших волонтерських фондів допомоги армії. Організація допомагає ЗСУ технікою та боєприпасами, а також допомагає навчати військовослужбовців.

"Stop the Occupation of Karelia" зареєстрована в Естонії в 2023 році і є юрособою "Карельського національного руху". Цей рух прагне відокремлення Карелії від Росії та створення Карельської Національної Республіки.

"Небажані організації" в Росії

Закон про "небажані організації" у РФ був ухвалений у 2015 році. Генпрокуратура РФ за погодженням з МЗС країни може визнати "небажаною" іноземну або міжнародну неурядову організацію, якщо вирішить, що її діяльність загрожує основам конституційного ладу, обороноздатності або безпеки Росії. Таким організаціям заборонено вести діяльність на території країни, також на них накладається низка інших обмежень - наприклад, не можна поширювати інформаційні матеріали в Росії.

За участь і співпрацю з "небажаними організаціями" передбачена відповідальність аж до кримінальної. Зараз, за даними "ОВД-Інфо", в переліку "небажаних" налічується 165 організацій.