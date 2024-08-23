Що відбувається в Суджі - місті в РФ, зайнятому Україною

Російське місто Суджа, розташоване на самому півдні Курської області, майже на кордоні з Сумською областю, перебуває під контролем України вже близько тижня, а бої за нього тривають приблизно два тижні. І це - на тлі війни Росії проти України, що триває вже ось два з половиною роки.

У четвер, 22 серпня, влада України опублікувала фото президента Володимира Зеленського, який відвідує прикордонний район, розташований недалеко від місця, де українські війська почали свій раптовий наступ на російську територію на початку серпня. Україна також дозволила репортерам супроводжувати своїх військових, щоб вони могли поглянути на місто по той бік від українського кордону. Серед них був і кореспондент DW в Україні Нік Конноллі.

Речник ЗСУ: "Ми не хочемо утримувати цю землю, вона нам не потрібна"

Українське керівництво заявило, що раптовий наступ Збройний сил України (ЗСУ) на територію Росії, про який, за словами західних союзників, таких як США і Німеччина, їм не було відомо, є спробою створити "буферну зону", оскільки Росія завдає авіаударів по північному сходу України з півдня Курської області.

Олексій Дмитрашковський, який (донедавна був речником об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку. - Ред.) нині призначений на пост речника нещодавно створеної військової комендатури в частині Курської області, яку контролює Україна, розповів DW, що операція також покликана дати зрозуміти Росії, що нинішній військовий конфлікт - не вулиця з одностороннім рухом. "Ми не хочемо утримувати цю землю, вона нам не потрібна, - сказав Дмитрашковський. - Ми повинні були зробити це, щоб показати нашому ворогові, що він теж вразливий, що він не всемогутній".

Пам'ятник Леніну зруйновано, відключено електрику, воду і стільниковий зв'язок

Нік Конноллі повідомив, що ті мирні жителі, які не змогли вчасно втекти, вже близько двох тижнів залишаються без електрики, водопровідної води та мобільного зв'язку, відрізані від своїх родин, які перебувають на решті території Росії. Його поїздка (в Суджу. - Ред.), що проходила під наглядом українських військових, тривала всього кілька годин.

Суджа, 16 серпня 2024 року. Пошкоджені під час бойових дій будівлі та пам'ятник Леніну, який пізніше буде повністю зруйнований Фото: Yan Dobronosov/AFP

Кореспондент DW за цей час поговорив із кількома місцевими жителями, які сиділи на вулиці, поруч із підвалом, де вони ночують, намагаючись залишатися в безпеці. "У нас зв'язку немає, немає світла. Немає нічого. Немає зарядки для телефонів, - розповіла одна з місцевих мешканок, пенсійного віку. - Нас не попереджали. Наша влада забула про нас. Вони декого забрали. А ми залишилися. Напевно, вже не можна було вивозити".

Інша мешканка Суджі, теж пенсіонерка, сказала, що евакуюватися "ніхто й не пропонував". "Ті, у кого були машини, самі поїхали. А я сама живу, у мене дочка далеко звідси живе. Виїхати було ні на чому. У мене лежача бабуся. Вона мені чужа, я просто доглядала за нею, тому що її племінниця мене попросила. Мені шкода було її залишити. Але бабуся померла вчора".

Ще одна жінка розповіла, що напередодні, коли вона ховалася в підвалі, її будинок зруйнували, найімовірніше, артилерійським вогнем. Олег, чоловік середніх років, сказав, що він не з Суджі, але приїхав у місто з роботи того дня, коли почалися бої, і незабаром опинився в пастці. "Ми не розуміли, що відбувається. Відтоді я тут. Мої батьки повернулися в село, їм 84 і 83 роки. Я не знаю, що сталося з ними, а вони не знають, що сталося зі мною", - каже він.

Жителі Суджі, які не змогли евакуюватися Фото: Nick Connolly/DW

Інший чоловік, місцевий житель, розповів, що для нього найголовніше зараз - щоб перестали стріляти. "Треба, щоб народ заспокоївся, стабільності треба, щоб не бахало. Тому що народ боїться. Ось люди прийшли сюди позавчора - хлопець із дівчиною і малого привели. А на ранок їх удома вже немає", - сказав чоловік.

Що відбувається на вулицях Суджі

За словами Ніка Конноллі, вулиці Суджі в момент, коли він там перебував, були здебільшого порожніми, пересуватися ними було небезпечно, під ногами валялися нерозірвані гранати та інші боєприпаси, і здебільшого було чути тільки гудіння електрогенераторів.

Після того, як Конноллі поспілкувався з місцевими жителями, представник ЗСУ Дмитрашковський дістав свій ноутбук і почав показувати відео з Бучі - міста під Києвом, де російські війська звинувачуються у скоєнні воєнних злочинів під час їхньої невдалої спроби оточити й захопити у лютому-березні 2022 року українську столицю. Дмитрашковський повідомив, що місцеві жителі після того, як у Бучі побували російські військові, виглядали дуже виснаженими й навряд чи могли що-небудь сприймати.

Суджа, 16 серпня 2024 року Фото: Yan Dobronosov/AFP

Деякі українські військові сказали Конноллі на камеру, що сподіваються, що якщо простим росіянам покажуть те, що робиться в Україні від їхнього імені, це може змусити їх засумніватися в заявах президента Володимира Путіна щодо того, що він називає "спеціальною військовою операцією" в Україні.

Незабаром після цього українські військові сказали Ніку Конноллі, що йому пора йти, і його короткий візит добіг кінця.

Цей матеріал - переклад статті, написаної англійською мовою на основі відеоматеріалу кореспондента DW Ніка Конноллі з Курської області.