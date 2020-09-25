Макрон вимагає від РФ пояснити замах на Навального

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що факт застосування забороненої хімічної зброї проти російського опозиціонера Олексія Навального не викликає сумнівів, та закликав Росію дати в зв'язку з цим пояснення.

"Це спроба вбити, агресія, яка мала місце в Росії стосовно російського опозиціонера з російською (хімічною. - Ред.) речовиною. Тому Росія повинна пояснити цю ситуацію. Міжнародна спільнота повинна попросити цих роз'яснень, і тоді повинні бути ухвалені рішення", - заявив Макрон у понеділок, 29 вересня, у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою.

"Зараз йде розслідування. Були проведені національні експертизи - Франція, Німеччина, Швеція надали свої експертизи. І нам абсолютно ясно, що була застосована хімічна зброя із забороненими хімічними речовинами", - сказав президент Франції. "Тепер очікуються технічні роботи, будуть ухвалені рішення, і тоді нам доведеться вдатися до дій. Спочатку має бути пояснення (від Росії. - Ред.)", - заявив Макрон, відповідаючи на питання, чи може ситуація з Навальним ускладнити діалог Франції з Росією. Він також сказав, що в цій ситуації країнам Заходу "слід діяти методично".

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Нагадаємо, що Олексій Навальний 32 дні лікувався в берлінській клініці Charité, звідки його виписали 23 вересня. Російському опозиціонеру стало зле 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували. 22 серпня Навального доставили для лікування в Берлін. Протягом 19 діб росіянин перебував у штучній комі.

На прохання клініки експерти спецлабораторії збройних сил Німеччини провели токсикологічний аналіз проб, узятих у Навального, і виявили в них сліди нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Згодом ці висновки підтвердили лабораторії в Швеції і Франції. Росія заперечує всі звинувачення в причетності до замаху на опозиціонера.