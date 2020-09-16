 Глави МЗС країн ЄС не змогли запровадити санкції щодо Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2020

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Новини

Глави МЗС країн ЄС не змогли запровадити санкції щодо Білорусі

Міністри закордонних справ країн ЄС не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти білоруських високопосадовців. Тепер це питання розглянуть глави держав та урядів ЄС, заявив Жозеп Боррель.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що питання санкцій проти Білорусі розглянуть глави держав та урядів ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що питання санкцій проти Білорусі розглянуть глави держав та урядів ЄС

Міністри закордонних справ країн ЄС не змогли ухвалити остаточного рішення про запровадження санкцій проти високопосадовців Білорусі, відповідальних за фальсифікацію виборів і за репресії проти учасників акцій протесту. Засідання Ради ЄС відбулося в понеділок, 21 вересня.

Джерело в інституціях ЄС повідомило кореспонденту DW, що санкції не були затверджені на засіданні в понеділок. Водночас співрозмовник наголосив, що міністри всіх країн Євросоюзу впевнені у необхідності запровадження санкцій проти Мінська.

Це підтвердила і агенція новин AFP з посиланням на дипломатичні джерела. За її даними, Кіпр досі не дав свою остаточну згоду на запровадження санкцій, оскільки він вимагає запровадження обмежувальних заходів проти Туреччини за ведення розвідки газу в спірних водах східного Середземного моря.

Питання санкцій щодо Білорусі розглянуть глави держав та урядів

Оскільки главам МЗС ЄС не вдалося ухвалити рішення щодо санкцій проти Білорусі, це питання розглянуть глави держав і урядів, повідомив глава дипломатії ломатії ЄС Жозеп Боррель. "Міністри обговорювали санкції (проти Білорусі. - Ред.). І хоча є явне бажання затвердити ці санкції, сьогодні зробити це було неможливо, оскільки це потребує одноголосності, а досягти її сьогодні не вдалося", - сказав Боррель. "Це питання розглядатимуть глави держав та урядів на Єврораді пізніше цього
тижня", - додав він.

Водночас Боррель запевнив, що всі глави МЗС ЄС вважають вибори президента в Білорусі сфальсифікованими і не визнають їх результатів. "Усі ми не визнаємо легітимності Лукашенка за підсумками процесу, який ми вважаємо сфальсифікованим. Ми вважаємо ці вибори сфальсифікованими і не визнаємо їх результату", - заявив він. За словами Борреля, міністри закордонних справ ЄС "закликають до нових, вільних, чесних виборів під наглядом експертів ОБСЄ".

Нагадаємо, що раніше в понеділок лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала Європейський Союз (ЄС) запровадити санкції щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вона також попросила ЄС офіційно припинити визнавати Лукашенка президентом Білорусі. На думку політикині, він втратив "свою легітимність в очах білоруського народу" після президентських виборів 9 серпня.

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