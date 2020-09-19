 Тихановська закликала ЄС запровадити санкції проти Лукашенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2020

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Новини

Тихановська закликала ЄС запровадити санкції проти Лукашенка

Після тривалих протестів у Білорусі стало зрозуміло, що Олександра Лукашенка не можна вважати президентом країни, заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в Брюсселі.

Світлана Тихановська у Брюсселі розповіла європейським політикам, що відбувається в Білорусі

Світлана Тихановська у Брюсселі розповіла європейським політикам, що відбувається в Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала Європейський Союз (ЄС) запровадити санкції щодо президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це Тихановська заявила в понеділок, 21 вересня, в Брюсселі після зустрічі з міністрами закордонних справ країн-членів Євросоюзу. Вона також попросила ЄС офіційно припинити визнавати Лукашенка президентом Білорусі. На думку політикині, він втратив "свою легітимність в очах білоруського народу" після президентських виборів 9 серпня, цитує інформагенція AFP.

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Тихановська вважає, що після 44 днів постійних протестів у Білорусі стало ясно, що Лукашенко більше не може залишатися президентом. Вона також переконана, що народ Білорусі "не пробачить Лукашенку його злочинів".

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Тихановська хоче повернутися в Білорусь

Сама Тихановська хоче повернутися в Білорусь, як тільки розпочнеться політичний діалог з опозицією і політв'язні будуть звільнені, сказала вона. У серпні 38-річна політикиня була змушена виїхати з Білорусі до Литви.

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Крім того, вона підтвердила, що не балотуватиметься як кандидатка в президенти на нових виборах. Це вона обіцяла білоруському народу, зазначила Тихановська. Пояснюючи свою позицію Тихановська визнала, що Білорусь перебуває в глибокій економічній кризі, тож країна потребує "сильного лідера, сильного економічного експерта" для її подолання.

У ЄС вражені мужністю жінок Білорусі

Тим часом верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, котрий так само брав участь у зустрічі з Тихановською, заявив, що він та його колеги - міністри закордонних справ країн-членів ЄС - були "по-справжньому вражені мужністю і наполегливістю" білоруського народу і особливо жінок. Останні продемонстрували "справжнє відчуття лідерства", зазначив Боррель, цитує інформагенція dpa.

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Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав своїх колег з інших країн-членів ЄС до переговорів щодо питання запровадження санкцій проти Лукашенка та його оточення. Говорячи про ситуацію в Білорусі Маас сказав: "Доводиться констатувати, що за останні тижні нічого не покращилося". Німецький урядовець наголосив, що насильство проти мирних демонстрантів у Білорусі є "абсолютно неприйнятним". У зв'язку з цим, за словами Мааса, необхідно розглянути питання, чи має Лукашенко, як особа, що несе головну відповідальність, "бути теж під санкціями Євросоюзу".

Кіпр знову вимагає санкцій проти Туреччини

Натомість міністр закордонних справ Кіпру Нікос Христодулідіс вкотре наголосив, що разом з питанням про санкції щодо нинішнього керівництва Білорусі необхідно також розглянути питання про санкції щодо Туреччини через дії Анкари в східній частині Середземного моря, де турецька влада проводить активні розвідувальні роботи з метою пошуку родовищ нафти та газу.

Досі саме Кіпр блокував рішення ЄС щодо санкцій проти Лукашенка, вимагаючи жорсткої відповіді ЄС у суперечці з Анкарою.

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